【逃犯條例】楊政賢接受電台訪問哽咽：44個人生不應被剝奪

民間人權陣線前召集人楊政賢在港島中西區7‧28衝突中被捕，獲准保釋候查，他今日接受商業電台訪問，提到在拘留房的經歷，強調警方情緒十分不穩定，上洗手間經過看一看他們，亦會被用粗口責罵。 楊政賢提到被控暴動的44名被告時，哽咽道：「44個人生，佢哋嘅青春唔應該被剝奪同摧毀」促市民要繼續走出來，支持周末的遊行及周一罷工，用盡全力向政府施壓。

44名被告昨日被控暴動罪。（資料圖片）

楊政賢周日(28日)在國際金融中心外的天橋，被警方以阻差辦公罪名拘捕，拘留近48小時後未遭起訴，於前日深夜獲准保釋。楊政賢出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，自己是在國際金融中心（IFC）外的天橋，被警方以阻差辦公罪名拘捕；他提到在拘留期間，沒有人想過會被告暴動罪，但被困40多小時，一名被告被警察帶走，回來後一聲暴動，令整個羈留室內的人靜默，「隔離倉有人喊，大家非常恐慌」。

提到其他年輕人的即時反應，楊政賢哽咽稱，沒有人預計到，他一直提醒各人暴動罪有很多門檻，但他表示，再多的法律知識亦好，難以解決年輕人的擔心，包括如何和家人交代及工作等，擔心生活上的小細節被打亂，思考應如何解決。

同時有年輕人表示會繼續走出來，但會參加有不反對通知書的遊行。楊更批評，當權者用暴動罪壓迫年輕人，斥政府用刑罰嚇怕他人，希望港人用盡全力向政府施壓，支持周末七區集會及下周一的罷工。

楊政賢又提到被捕後，警方把他的手機拿走近4小時，未有放入證物房，他多次要求警員把手機放入證物袋，未被理會。楊要求見值日官，更遭警員用電筒照眼睛，更問：「咁嘈係咪想入冷氣房」，他解釋即淋水在其身上，並困他在攝氏14度左右的房內。他又透露警方情緒十分不穩定，即使去洗手間望一望警察亦會被罵「望咩望」。