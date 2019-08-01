黃之鋒獲覆符合區議會參選資格　惟仍視乎選舉主任意願

早前選舉管理委員會就「區議會選舉活動建議指引」作出修訂，建議將「確認書」制度化。黃之鋒郵寄表格到提名顧問委員會，要求委員會回覆他是否符合參選資格，黃之鋒今日（1日）稱已在上周收到提名顧問委員會的回覆，核實黃符合參選區議會資格，但至於能否成功參選要「決乎於十月報名時選舉主任的主觀意願，在確認書的制度下認為我『是否擁護基本法』」，而顧委會仍未就此問題作出回覆。

黃之鋒獲覆符合區議會參選資格，但仍惟仍視乎選舉主任意願。（黃之鋒Facebook圖片）

黃表示，以往政府曾多次就候選人的政見作政治審查並且剝奪參選權，包括梁天琦和周庭，當時均被判定為不擁護基本法，他提到周庭已就此進行選舉呈請，正等待裁決，指「該案結果涉及選舉主任權力爭議，將對未來選舉有重大影響」。

黃直斥「兩者的裁決都是荒謬」，指出選舉權是市民的基本權利，「不論政見都不應被任何巧言令色的政治意圖剝奪」。他稱進行政制改革是「政府與青年同行、聆聽市民最佳的方式」，包括要求推行雙普選，及停止以任何形式取消任何政見的候選人資格。

黃續指，提名顧問委員會應該跟進整個審批候選人提名資格的過程，並於選舉主任作出與提名顧問委員會相異意見時介入，保障參選人的權利。就此他向提名顧問委員會提出查詢，包括如果選舉主任以「不擁護基本法」等政治理由取消參選資格，委員會將會如何跟進，以及要求清晰交代於現時的確認書制度中，他是否享有參選資格。