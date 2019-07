【逃犯條例】黃之鋒：香港是自由世界前哨　彭定康促英履義務

政府修訂《逃犯條例》引發近一個月以來的大型示威和不合作運動。反對修例的「反送中」運動亦持續透過輿論,尋求國際社會向港府施壓。 香港眾志秘書長黃之鋒和港大學生會前會長馮敬恩昨日(5日)在英國《每日電訊報》(The Daily Telegraph)撰文,指示威者日前衝擊立法會行動的背後,主要是表達自雨傘運動以來持續不斷的政治檢控、政府拒絕全面撤回逃犯條例,以及對於香港缺乏民主和人權的不滿。文中又寫道,「香港自鴉片戰爭以來在西方社會眼中,一直都是自由世界的前哨」,認為「為了正義、對香港的情感、經濟利益以至人權,英國實在有必要為維護和捍衛香港」。 此外,香港最後一任總督彭定康昨日(5日)亦在英國《金融時報》撰文,指英國必須履行對港人義務,並在面對中國時更重視榮譽,同時減少「恐懼與貪婪」。

彭定康指,英國必須履行對港人義務,並在面對中國時更重視「榮譽」,同時減少「恐懼與貪婪」。(資料圖片/盧翊銘攝)

黃之鋒與馮敬恩以「為香港挺身而出就是為人權挺身而出(Standing up for Hong Kong is standing up for human rights)」為題撰文。2人在文中表示,早前衝入立法會的示威者來自社會各階層,又引述衝擊當日在立法會內摘去口罩演講的《香港民族論》編者之一、港大學生刊物《學苑》前總編輯,正於美國華盛頓大學攻讀政治學博士梁繼平的演說,指出香港今次的社會運動無法回頭。

文中亦提到,有3名示威者在兩周內犧牲生命,以展現其決心以及引起本地和國際社會對香港目前困境的關注,「殺害這些人以及危害香港『穩定』的元兇,並不是示威者,而是當權者」。

黃與馮的文章又指出,「香港自鴉片戰爭以來在西方社會眼中,一直都是自由世界的前哨。英國以及其他西方國家的利益和投資已經深入香港市場的肌理,取決於香港的穩定」。他們呼籲國際社會效法英國停止出口催淚彈以及橡膠子彈予香港政府,直到政府全面地處理警隊過份使用武力的問題,並呼籲英國政府善用香港人權議題,「將人權議題的段落納入及後的貿易協議,把人權與經濟和貿易掛鉤,可以大大增加英國處理中國事務的力量」。

而彭定康的文章中也提到,修例是「最後一根稻草」,能摧毁香港的法治防線,又指出英國有權與中方討論在香港發生的事情。他指出,解決大量群眾的暴力和大規模的遊行的其中一個方法是成立獨立和公開調查機制,調查近幾個星期的事件。

他又呼籲不應該因為示威者衝擊立法會,而分散200萬港人和平示威的注意力。