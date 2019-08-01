【區議會選舉】陳曼琪選區激增千名選民　擬對撼泛民組織增勝算？

政府修訂《逃犯修例》引發的政治風暴席捲全港。最新選民登記數字顯示，區議會選舉的登記選民人數激增38.6萬。 其中多個新泛民組織擬戰的選區，新登記人數有明顯增長，如慈雲山的正愛選區，慈雲山建設力量岑宇軒擬有意挑戰當區區議員、港區人大代表陳曼琪，當區的新登記人數新增1,221名選民，屬當區增長較多的選區，同時18-35歲的群組佔新登記的近一半。有學者認為，泛民和建制均有動員，惟反修例人士登記的誘因較大，料非建制派議席有所增加。

政府修訂《逃犯修例》引發的政治風暴席捲全港。最新選民登記數字顯示，區議會選舉的登記選民人數激增38.6萬。（資料圖片/歐嘉樂攝）

在九龍城區方面，社區組織紅土家成員擬有意落戶黃埔東及紅磡灣等選區，分別與經民聯的李超宇和張仁康等對戰。根據資料顯示，黃埔東有954名新登記選民；而紅磡灣則有1027名新登記選民，當中18-35歲的群組佔新登記的約五成。

同時在南區方面，區諾軒助理袁嘉蔚積極於田灣選區進行地區服務，擬有意挑戰現任區議員、香港島各界聯合會的陳富明，而該區有984名新登記選民，其中18-35歲群組佔逾五成；另一名區諾軒助理黃銳熺則積極考慮挑戰香港仔選區現任區議員任葆琳，該區亦有978名新登記選民，兩區同屬區內增長較多的選區，同樣在18-35歲的群組佔整體新登記選民的五成。