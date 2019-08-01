【區議會選舉】選民人數出爐　陸頌雄等雙料議員選區新增過千票

政府修訂《逃犯修例》引發的政治風暴席捲全港。最新選民登記數字顯示，區議會選舉的登記選民人數激增。其中，不少立法會、區議會雙料議員的選區的選民人數增長亦極顯著。 預料選情會受反修例浪潮影響的建制派中，工聯會陸頌雄、郭偉强；民建聯周浩鼎、陳恒鑌的選區，新增選民人數都突破1000人。屬元朗區議會天恒選區的陸頌雄，其選區內新增選民更達1600人，是眾多雙料議員中，選區選民人數變化最大的一位。 民主派方面，飽受勞工組事件影響的街工梁耀忠，其所屬的葵涌區議會葵芳選區，新登記選民人數亦達1252人，僅次於陸頌雄。

飽受勞工組事件影響的街工梁耀忠（圖），其所屬的葵涌區議會葵芳選區，新登記選民人數亦達1252人，僅次於陸頌雄。（資料圖片）

今年新登記選民人數激增，相信對11月區議會選舉選情有影響。

其中工聯會郭偉强的東區和富選區，新增1017名選民，其中近半為40歲以下較年輕選民。陸頌雄所屬的天恒選區有1600名新增選民，其中18至20歲及21至25歲選民合共有707人，40歲以下新增選民，更是超過1000人，是該區新增選民總人數的約三分之二。

民建聯方面，陳恒鑌所屬的荃灣楊屋道選區，新增選民人數也有1076人，但有傳他不會競逐連任。離島區議員周浩鼎所屬的選區，經歷選區改劃的東涌南，新增選民人數則有1097人。

上屆面對青年新政游蕙禎挑戰，今屆可能同樣面對新興地區組織紅土家挑戰的經民聯梁美芬，其所屬的黃埔東，也有954名新增選民，但有傳她不會競逐連任。

至於民主派方面，除了梁耀忠，民主黨涂謹申和胡志偉的選區，新增選民人數亦頗明顯，前者的油尖旺奧運選區新增934名選民，後者的黃大仙瓊富選區，則新增909人，其中胡志偉有傳不會競逐連任。