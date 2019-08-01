九龍城區議會主席拒討論「反送中」　示威者嘴巴黐膠紙抗議

早前有泛民議員動議在九龍城區議會大會上討論「反送中」議題，惟遭主席潘國華以「格式錯誤」為由拒絕在會上討論。九龍城區議會今日（1日）舉行今屆最後一次大會，有市民在會前舉起橫額抗議被人「噤聲」。 攝影：曾鳳婷

民主黨議員黎廣偉上月曾向九龍城區議會秘書處提交臨時動議，要求在會上討論「反送中」議題，惟主席潘國華指該動議議案缺乏議員簽署及和議，故拒絕在會上討論。黎廣偉指自己於稍後時間已補回文件，惟仍不獲主席接納。今日區議會大會前，有市民在嘴上貼上膠紙，舉起寫上「要求撤回反送中條例 成立獨立調查委員會」的橫額。黎廣偉指，市民將以默站形式譴責主席潘國華拒絕討論反送中。

九龍城區議會今日（1日）舉行今屆最後一次大會。

以欠「議員簽署」及「和議人」為由拒討論

會議期間，黎廣偉向潘國華問道早前為何不通過「反送中」的議案討論，潘國華回應時引用「會議常規」F部16條及18條，指該議案沒有按照在10日前提交秘書處，以及動議議案文件欠缺「議員簽署」及「和議人」，故拒絕通過動議議案。

民主黨蕭亮聲議員表示，過去亦曾有議案欠缺「議員簽署」及「和議人」，但仍獲得通過，質疑主席針對「反送中」議案，持「雙重標準」。黎廣偉亦批評主席「濫權」，並質疑早前沙中線的議案亦不足十日前提交，但亦獲得通過。主席潘國華回應時指，不會評論上屆主席如何執行「會議常規」，但自己會嚴格執行規則。雙方爭論期間，多名建制派議員表示議案提交程序出錯，支持主席不通過臨時動議。