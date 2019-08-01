【區議會選舉】李彭廣：對立氣氛遠超23條　料增非建制議席

區議會選舉將於今年11月舉行，選舉事務處今日（1日）公布選民登記冊中的登記人數約412萬，新增選民近38.6萬，兩者均創歷史新高。嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣接受《香港01》電話訪問時坦言，今次《逃犯條例》修訂「對立氣氛遠超23條」，雙方均有動員，惟建制派支持修例的代表性人物將會被狙擊，隨時「陰溝裡翻船」，預料非建制派議席將有所增加。

李彭廣認為今次《逃犯條例》修訂「對立氣氛遠超23條」。（高仲明攝）

李彭廣表示，高登記率是由於過去數月《逃犯條例》修訂引發的政治爭議釋放出很高的政治溫度，令過去對政治或公共事務不感興趣的市民認為成為選民是有緊迫性。他認為此現象不只是在年輕人身上發生，亦在一些原本不是選民的人，而泛民及建制均有動員。

至於高登記率是否意味高投票率，李彭廣認為今次《逃犯條例》修訂對立氣氛遠超03年，無論是廣度還是深度，均是回歸以來首次，相信會反映在區議會選舉的投票率上。他估計新登記選民投票率可能高達六至七成，如部份選區勝負差距不大的話，有機會受高投票率影響，改寫選舉結果，其中非建制派定必針對在《逃犯條例》中有代表性、「出風頭」的建制派人物，與立法會區議會雙料議員，主力狙擊，因一旦勝選便有象徵意義。

另外，李彭廣認為今次非建制派力主「填滿白區」，直指此舉會牽制建制派部署，因以往大約五分之三的區議會選舉議席有競爭，其餘均是自動當選，非建制派此舉會令建制派需要抽調資源，令建制派在配票及協調上有所衝擊。更甚的是，非建制派或集中數區，隨時奪得部分區議會的控制權，「令香港社區政治重新洗牌」。