【區議會選舉】選民身份被盜　甘乃威估計有團體需「交數」

選民登記申請上月2日截止，選舉事務處近月處理大量申請。民主黨中西區議員甘乃威日前接獲求助，有市民李先生上周收到選舉事務處來函，指處方收到他名下兩份不同地址的選民登記表，要求他確認哪份屬實，惟他指屯門該份非本人填寫，相信因其從事運輸的緣故，身份被盜。 甘乃威今（1日）表示，估計有地區社團需就選民登記交一定數目，因此發生此情況，呼籲市民需檢視選民資格，又希望當局嚴格執行新法例規定，手執身分證副本人士未能領取投票紙，確保選民身份免被盜。

甘乃威表示，估計有地區社團需就選民登記交一定數目，因此發生此情況，呼籲市民需檢視選民資格，又希望當局嚴格執行新法例規定。（陳欣彤攝）

甘乃威指出，從事運輸業的李先生收到選舉事務處另一登記表列屯門地址，他從未居住屯門，該申請表上的地址是他曾送貨的地點，而登記姓名是李先生去年底改名前的姓名，他質疑李先生身份被盜。甘乃威指曾建議李先生將個案交予警方處理，但李先生表示鑑於近來事件，不敢信任警方，拒絕甘的建議。

甘乃威在7月29日曾去信選舉事務處副總選民主任（選民登記）鄧麗嫻女士，查詢李先生個案，鄧主任回覆指，由於兩份選民登記表都是相同的身分證號碼，因此選舉事務處發出函件要求李先生在8月5日前簽署確認屯門地址的那一份選民登記表資料是正確。但鄧主任信中又表示，即使李先生不確認屯門地址的那一份選民登記表中，李先生其實已經成功登記為上環區選民，列為新的選民名冊當中。《香港01》就此個案已向選舉事務處查詢，暫未獲回覆。