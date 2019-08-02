【逃犯條例】公務員：對政府聲明感憤怒　為恐嚇舉行集會同事

反修訂《逃犯修例》運動持續，近日多個政府部門公務員發出聯署聲明表態，並有公務員在今日（2日）發起「公僕仝人，與民同行」的集會。政府發言人昨（1日）發出嚴正聲明，公務員事務局局長羅智光亦向公務員發信，強調特區政府絕對不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為，會嚴肅跟進違規情況。 公務員陳先生今（2日）致電港台節目《千禧年代》時表示，對政府昨日的聲明感憤怒，認為目的是恐嚇舉行集會的同事。他稱員佐級協會早前曾公開譴責政務司司長張建宗，符合政府所指的「對著幹」，質疑當時公務員事務局不發聲，批評政府雙重標準。

公務員事務局局長羅智光向公務員發信，強調特區政府絕對不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為，會嚴肅跟進違規情況。（資料圖片）

陳先生表示，上星期公務員事務局曾向員工發另一封信，惟內容是指歡迎公務員表達意見，難理解一星期後，說法會改為絕不認同集會，嚴肅處理跟進違規情況。陳先生稱，員佐級協會早前曾公開譴責政務司司長張建宗，質疑政府當時公務員事務局不發聲，亦批評政府雙重標準。他強調自己一定會參加今晚的集會，亦相信會參與罷工。被問會否怕被「秋後算帳」？陳先生「有時都唔諗得咁多」，要肩負起責任。

退休公務員區小姐亦同樣對政府發的聲明感憤怒，她稱相信政府此舉會令部分公務員不敢發聲。區小姐直言，特首林鄭月娥現時如「折了翼的飛蛾」，應自己處理問題，不要大家與她一起「陪葬」。

市民陳先生認為，低級公務具言論集會自由，但不認同公務員罷工，同時批評前公務員事務局局長王永平退休後仍「指指點點」，強調王退休後不應抨擊政府，「要權利就不要做政府公務員」。另一名市民區先生則稱自己是政治冷感，但「政治冷感唔會害人」，最怕是「無知政治」，認為有年輕人因理想而被人利用。