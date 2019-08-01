【逃犯條例】公務員明集會　華員會：為時局落井下石、火上加油

有公務員發起於明日（8月2日）舉行集會，更有人鼓動公務員響應下周一（8月5日）發起的罷工。華員會今日（1日）發聲明，批評當前社會氣氛已異常緊張，充斥各類語言、肢體及群體暴力，此時若仍以「公務員」名義聯署、發起公務員集會，更甚至鼓動公務員罷工，則除了只能起到加劇當前社會的緊張氣氛，令社會嚴重撕裂的狀況更難彌補，有如「為時局落井下石」外，不可能為社會注入任何正能量。

聲明指，尊重會員在遵守相關法規的前提下，以個人身份參與政治活動，但不贊同任何人以「公務員」名義發起集會，以表達包括要求特首下台在內的多項政治訴求，更反對為謀取上述政治訴求以脅廹特區政府的罷工行動，直言任何有關發起此等公務員集會及罷工的言論行徑，均有違公務員憲制責任及政治倫理，有違公務員政治中立的原則。

聲明稱，當前社會氣氛已異常緊張，充斥着各類語言、肢體及群體暴力，法治、公共秩序已受到嚴重衝撃，不同政治傾向、不同政治訴求群組之間已勢成水火，已到處出現市民互駡互毆的情況，社會已達致嚴重撕裂的境地。聲明續指，此時若仍以「公務員」名義聯署、發起公務員集會，更甚至鼓動公務員罷工，「則除了只能起到加劇當前社會的緊張氣氛，令社會嚴重撕裂的狀況更難彌補，有如為時局落井下石外，不可能為社會注入任何正能量！」，又認為公務員若為此罷工，則除將嚴重阻礙公共服務的提供，嚴重擾亂民生、經濟，破壞香港聲譽，有如為時局火上加油外，還將違反公務員品行操守，於公於私皆不負責任，負面影響極大。

華員會緊急呼籲轄下分會、盟會，全體會員及公務員同事秉持政治中立原則，確保政府機器如常運作，公務員不偏不倚地為任何不同政治傾向的市民，提供優質公共服務，堅守不把個人的政治傾向以及令人痛心的社會嚴重撕裂的狀況帶入工作場所，避免影響提供公共服務。