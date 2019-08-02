【逃犯條例】警禁旺角遊行准集會　伍永德將上訴　批打壓遊行權利

有網民計劃本周六（8月3日）在旺角遊行，警方只在晏架街足球場的集會發出不反對通知書，但反對遊行申請；至於周日的將軍澳集會及遊行，警方已發出不反對通知書。旺角遊行申請人伍永德在港台節目《千禧年代》表示，將就警方反對遊行申請提出上訴，他批評警方只批准集會是打壓遊行權利，有意散布白色恐怖。

反《逃犯條例》修訂風波持續，地區遊行續遍地開花。（資料圖片/羅君豪攝）

對於如何避免遊行後發生衝突，伍永德強調，只要警方不挑釁示威者，不在活動中進行阻撓，示威者不會進行衝擊行為。他預算每50名遊行人士會有一名糾察，現警方批出人數5000名，即需要100名糾察，但對於警方要求200名糾察則較難安排。

就警方批准將軍澳遊行和集會，召集人相信路線較平靜，預料同一日港島西遊行會分散人流，參與遊行人士多是區內居民，他稱已聯絡糾察、社工當日在現場協助。

被問到元朗「光復元朗」遊行申請人鍾健平日前被警方以涉「組織未經批准集結罪」拘捕，會否擔心有風險？伍永德稱希望大家不要這樣想，不然只會跌入白色恐怖。將軍澳召集人則強調，有年輕人站到最前線，搞手承擔風險其實很低。兩人同樣認為市民提出的五大訴求缺一不可，若現時向政府妥協只會愧對付出很多的年輕人。