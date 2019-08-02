【逃犯條例】公務員工程界選委曾投票選特首　批政府違一貫做法

反修訂《逃犯修例》運動持續，近日多個政府部門公務員發出聯署聲明表態，並有公務員在今日（2日）發起「公僕仝人，與民同行」的集會。政府發言人昨（1日）發出嚴正聲明，表示特區政府絕對不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為，會嚴肅跟進違規情況。 有工程界選委表示，有選委屬公務員但曾在特首選舉中投票，強調投票前曾向有關部門索取指引並獲同意，即能以選委身份表達自己的政治立場。該選委認為政府聲明中指公務員必須對特首和政府「完全忠誠」的說法有誤。 另有一群建築及工程界從業員去信予多位工程界的管理層，呼籲公司管理層能響應罷工活動，同時能體諒參與的同事，不作追究或打壓罷工。信中強調罷工雖然會對企業帶來影響，「然而，在政局不穩的環境下，社會各階層亦絕難獨善其身」。

一群建築及工程界從業員去信予多位工程界的管理層，呼籲公司管理層能響應罷工活動，同時能體諒參與的同事，不作追究或打壓罷工，在短時間內已爭取逾千名工程界和建築界員工的支持。

有工程界選委表示，有選委屬公務員但曾在特首選舉中投票，強調投票前曾向有關部門索取指引並獲同意，即能以選委身份表達自己的政治立場，反對特首林鄭月娥當選。該選委認為，政府不容公務員以個人身份作政治表態，必須要對在任特首及政府「完全忠誠」，此說法有誤，屬「架床疊屋」的要求，違背政府一貫做法。

另有一群建築及工程界從業員去信給多位工程界管理層，呼籲公司管理層能響應8月5日的罷工行動，彰顯《基本法》賦予居民自由參與集會和罷工的基本權利，同時促請政府提出切實可行方案，解決社會矛盾。

信中提及，建築及工程界一直默默耕耘，不問政事，但自6月起修訂《逃犯條例》風波觸發大批市民上街表達訴求，「政府卻對民意置若罔聞，市民的憤怒未能平息」，更令市民沮喪的是，「每次反修例遊行集會皆演變成警民對峙。警方上星期更對元朗襲擊事件視而不見，選擇性執法，嚴重破壞香港法治」。

信中強調，香港處於水深火熱之中，不希望再看到港人為一場政治角力斷送前途甚至生命，「面對如此撕裂下，唯有透過和平理性的罷工行動，促請政府務實回應，在兼顧社會各階層利益下，循序漸進走向民主道路」，保障香港的穩定繁榮為目的，重新聯繫市民。