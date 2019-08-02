【逃犯條例】外交部駐港特派員：外國勢力收回黑手、停止玩火

外交部駐港公署特派員謝鋒今日（2日）在「2019前海合作論壇」開幕式發表演講，提及最近逃犯條例示威、中美貿易戰及大灣區等議題，其中他嚴厲譴責外國勢力干預香港事務，「正告外國勢力收回黑手、停止玩火」。

利莫大於治 害莫大於亂

謝鋒是出席由深圳市前海管理局和全國港澳研究會舉辦的2019前海合作論壇，出席者包括港澳辦副主任黃柳權、財政司司長陳茂波、全國港澳研究會會長徐澤等。

謝鋒指，最近香港社會圍繞修例問題出現紛爭，直指一些極端激進分子訴諸暴力，衝擊立法會、包圍警察總部、堵塞交通要道、抗法襲警，甚至公然衝擊中央駐港機構，污損國徽，噴塗侮辱國家、民族的字句，嚴重踐踏香港法治，觸碰「一國兩制」底線。他指出「利莫大於治，害莫大於亂」，絕不能坐視一小部分人肆無忌憚地踐踏香港法治，破壞香港繁榮穩定的基石，重申中央政府堅決支持特首林鄭月娥帶領特區政府依法施政，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持香港特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子，堅決支持愛國愛港人士捍衛香港法治的行動。

他又說，針對外國勢力的干預言行，外交部駐港公署「針鋒相對、堅決鬥爭，第一時間交涉，第一時間發聲」，旗幟鮮明譴責外國勢力干預特區事務和中國內政，全力以赴維護國家主權安全和香港繁榮穩定，團結一致匯聚香港社會反對外部干預的強大正能量，更說：「我們正告外國勢力收回黑手、停止玩火，停止虛偽的雙重標準，停止縱容暴力違法分子，停止破壞特區政府依法施政，停止干預香港事務和中國內政」。

外交部駐港公署特派員謝鋒今日（2日）在「2019前海合作論壇」開幕式發表演講，提及最近逃犯條例示威、中美貿易戰及大灣區等議題。（外交部駐港公署）

風雨過後是彩虹

謝鋒又對「一國兩制」實踐在香港行穩致遠充滿信心，重申香港目前面臨的困難只是暫時，任何破壞香港繁榮穩定的圖謀注定不會得逞。他指出，香港擁有克服困難的三大優勢和機遇：「一是背靠蒸蒸日上、不斷壯大的祖國，依托國家新一輪更高水平的改革開放，這是香港風雨前行的最大底氣所在；二是『一國兩制』方針為香港穩定繁榮保駕護航，這是香港最大的制度優勢；三是『一帶一路』、粵港澳大灣區建設等國家發展戰略傾力惠港、挺港，助力香港融入國家發展大局，這是香港面臨的最大機遇」。他稱「風雨過後是彩虹，香港一定能收拾好行裝再出發，東方明珠依舊璀璨耀眼，『一國兩制』事業一定會行穩致遠。」

對於中美關係，謝鋒指出，美國面臨的問題，絕非中國造成；中國的發展，不會損害他國利益，「與其諉過他人，不如辦好自己的事」。他直言「誰發動貿易戰，誰先孤立自己。合則兩利、鬥則俱傷」，是40年來中美關係發展的歷史軌跡。他希望美方認清大勢，和中方相向而行，相互尊重，平等協商，妥善管控分歧，共同構建以協調、合作、穩定為基調的中美關係，「這條道路並不平坦，但卻是唯一正確的選擇」。

謝鋒強調「開放比封閉好，修路比築牆好，多邊協商比單邊任性好，發展合作比陣營對抗好」，強調必須摒棄冷戰思維，一定要跨越「修昔底德陷阱」，任何阻撓中國發展和復興的圖謀注定失敗。