【逃犯條例】民主思路聯席召集人全退出　湯家驊：感錯愕

民主思路續現「跳船潮」，繼聯席召集人麥嘉晉、黃梓謙及商務及經濟發展局局長政治助理馮海容近月陸續宣布離開，最新消息是原聯席召集人（硏究）宋恩榮及其妻子、前秘書長宋陳寶蓮今日（2日）在社交網站宣布退出，短短1個月內有4人退出智庫，亦令民主思路所有聯席召集人從缺。 民主思路召集人、行政會議員成員湯家驊回覆《香港01》查詢時指，對兩人退出感到錯愕，強調民主思路是智庫，未有就《逃犯條例》修訂表態，對組織被指「企喺政府嗰邊」感到可惜。

湯家驊回覆《香港01》查詢時指，對兩人退出感到錯愕，強調民主思路是智庫，未有就逃犯條例修訂表態，對組織被指「企喺政府嗰邊」感到可惜。（資料圖片）

民主思路多個成員相繼離開，包括港大政治與公共行政學系陳祖為、港大首席副校長王于漸。

宋恩榮於facebook帳戶宣布辭任民主思路所有職務，他指民主思路在2015年政改功虧一簣的時刻成立，當時社會高度撕裂，民主思路成立的初衷是走溫和民主的中間道路，至今已經4年，他認為凝聚不少親密朋友和心血，其中「一國兩制指數」及香港行政和政治學苑的工作， 頗有成績及影響力。但他指出，隨著香港局勢發展和不少親密朋友相繼離去，民主思路不斷從政治光譜中間的溫和民主定位移向建制一端，已經無法履行其目標與使命第一項：「凝聚社會上大多數的民主派支持者」。他稱「聚有時、散有時」，最後以「天下無不散之筵席。天佑香港」作結。該帖文有宋陳寶蓮的個人帳戶連結。他接受《香港01》查詢時，指沒有補充。

現身在歐洲的湯家驊回覆《香港01》電話查詢時，承認宋恩榮及宋陳寶蓮退出。他指民主思路由於只是智庫，在修例過程未有發表立場或意見，惟承認自己因行會等其他身份，曾回應修例，但是以法律作為討論基礎，不代表民主思路立場，若以此稱民主思路「企喺政府嗰邊」，會感到可惜及不公平。他坦言現時社會極度分化，「非藍即黃」，在中間位置是相關困難，又承認陸續退出是對組織有所影響，下周返港後會召開會員大會，讓會員表達對民主思路前景的看法。