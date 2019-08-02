【旺角遊行】上訴改路線至櫻桃街公園　警發不反對通知書

市民伍永德發起明日（3日）在旺角舉行「旺角再遊行」活動，只有集會獲警方發出不反對通知書，但由晏架街遊樂場遊行至麥花臣遊樂場則遭警方反對，公眾集會及遊行上訴委員會今晚（2日）聽取陳詞後，建議雙方探討能否更改遊行路線，減低警方的顧慮和風險。 經過雙方商討後，同意遊行改為由晏架街公園出發，遊行至大角咀南櫻桃街公園，即近奧海城二期，不會經過旺角市中心，獲警方發出不反對通知書。根據Google地圖資料，兩個遊行場的行路路程，需時約11分鐘。

上月7日的九龍區遊行，直至晚上，示威者以旺角作為終點，期間多次發生警民衝突。（資料圖片／李澤彤攝）

「旺角再遊行」原申請明日下午三時，由大角嘴晏架街足球場起步，遊行至麥花臣球場。不過，警方昨日基於公共安全秩序，反對明日的旺角遊行，只批准集會。

遊行申請人伍永德提出上訴，晚上最終與警方達成共識，更改遊行路線，繼續由晏架街遊樂場集合，終點剛改為櫻桃街，遊行時間將在下午二時半開始，直至晚上九時。

伍永德認為，今次成功上訴是「幫香港人爭一啖氣，小勝一仗，只要繼續信念，唔停就一定會贏。」他指，至今都非常不滿意新的遊行路線，因新路線總長度比原定路線長，但偏離旺角，難以接觸大量人群，以表達爭取五大訴求。他表示，為免影響日後的遊行不反對通知書申請，在與律師團隊商討後，接受警方建議。

被問到會否擔心人群最終走入旺角內街，易生意外，伍指無辦法擔心，會安排糾察在訂定的路線協助市民遊行，其他則交由警方處理。

獲批的遊行路線，由晏架街遊樂場（藍圈）開始，到櫻桃街公園（紅圈）。（Google地圖）

而在聆訊過程中，警方曾提出反對遊行的理據，包括有可能危害公共安全、無法保障和平遊行人士表達訴求等。代表警方的政府律師在聆訊中強調，是次發出反對通知書只針對旺角，並非所有遊行，稱基於旺角的「先天性缺陷」，人口密度高且有大量唐樓，警方有理由相信會危害公共安全；又指出以往旺角從未有過大型遊行，最多只是數百人，加上現在的社會時勢，以及過去幾次遊行的經驗，警方相信部分滋事份子或會混入和平遊行，繼而引發騷亂。

而代表伍永德的大律師郭憬憲則指，警方沒有任何基礎和證據證明是次旺角遊行與近日的暴力事件有關，又指無人希望看見暴力事件，而警方亦有責任締造和平的遊行。他又指出，元朗遊行即使沒有獲發不反對通知書，市民依然前往遊行，促請上訴委員會慎重考慮，與其限制遊行，不如在指定路線的情況下，讓遊行人士有秩序地進行。他又指警方展示網上言論的截圖以代表公眾立場是不可作準的，只會令人質疑上訴委員會如何作出理性決定。