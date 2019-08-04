【旺角遊行】新華社：暴力行為不斷升級，中央不會坐視不管

昨日周六（3日）有網民發起「旺角再遊行」，期間疑有示威者將尖沙咀碼頭五支旗杆的國旗拆下並拋下海。事發後，內地多間官媒相繼指責有關行為踐踏國家尊嚴。 新華社今(4日)發表題為「底線不容觸碰——誰破壞『一國兩制』誰就將受到歷史的審判」的評論，指香港極端勢力在幕後黑手指使下，暴力行為不斷升級，中央不會坐視不管，任由情況持續下去。又指把國旗扔入海中是不可饒恕的犯罪。

新華社今(4日)發表題為「底線不容觸碰——誰破壞『一國兩制』誰就將受到歷史的審判」的評論。(新華社網頁)

評論內容又指，香港有一些喪心病狂的暴徒在海港城對出降下中華人民共和國國旗並拆下扔入海中，「五星紅旗是中華人民共和國的象徵和標誌，暴徒們令人髮指的暴行，公然踐踏國家的尊嚴，是對包括廣大香港市民在內的全體中國人民的侮辱，是不可饒恕的犯罪，必須嚴懲不貸」。

評論強調「一國兩制」不是一小撮香港反對派及其背後勢力所能撼動的，誰觸碰三條底線，誰破壞「一國兩制」，誰就要擔負歷史的罪責，中央不會坐視不管，任由這種情況持續下去。

另外，《環球時報》社評則指，打擊香港少數暴徒最有效手段之一，就是依法拘捕他們，能夠產生震懾作用，中央政府不會允許香港法治徹底陷落。