【區議會選舉】王威信因白衣人襲擊事件惹爭議　張秀賢擬出選挑戰

因修訂《逃犯條例》而觸發的風波愈演愈烈，遊行示威屢演變成暴力衝突，社會政治氣氛高燒，在此社會大氣候下，大批政治素人正磨拳擦掌，準備出選年底的區議會選舉，希望重演15年多名建制派議員意外墮馬的局面。其中「佔中九子」之一的中大學生會前會長張秀賢亦計劃積極考慮出戰元朗元龍選區，挑戰身兼元朗區議會副主席的經民聯王威信。 張秀賢接受《香港01》查詢時承認積極考慮該選區，稱「7.21」元朗襲擊事件是決意投身地區工作的導火線，並批評當區區議員王威信在事件中失職，事前未有報警和呼籲居民作好準備，「一個失職嘅區議員係咪繼續畀佢做落去呢？」 王威信回應表示，當晚他盡了作為區議員的責任，問心無愧，又表示無論來年十一月是何人參選，希望屆時會是一場君子之爭，各方在公平環境競爭，不要出現政治抹黑。

王威信曾為新民黨成員，在2016年立法會選舉中，他排在田北辰名單第二位。王威信同時非常熱愛足球，為元朗足球隊的會長。（資料圖片/歐嘉樂攝）

區議會選舉將於今年11月舉行，經歷近月的修例風暴，令不少人欲出戰區議會選舉，挑戰建制派，當中既有復出的民主派元老，更多是首次從政的政治素人。據了解，因煽惑他人作出公眾妨擾及煽惑他人煽惑公眾妨擾罪罪成、被判200小時社會服務令的張秀賢亦有意披甲上陣，積極考慮參選區議會選舉，潛在選區之一是元朗的元龍，挑戰現任區議員王威信。該選區的範圍正正包括上月21日發生襲擊事件的元朗西鐵站。

張秀賢接受查詢時承認積極考慮該選區，稱由九子案判刑至修例風波爆發之初，一直未有參選打算，不過當他看到「7.14」沙田遊行後警方進入新城市廣場清場的亂象，令他思考自己是否可有位置保護抗爭者；到「7.21」元朗發生無差別襲擊事件，成為他決意投身地區工作的導火線。張秀賢表示，區議員可有身份和資源保護前線的示威者，「期待可做到滴水穿石的效果」。

上月21日晚上，大批身穿白衣、手持鐵通等武器的人，在元朗西鐵站無差別襲擊市民，當晚有片段顯示，王威信在現場出現並遭白衣人打傷，不過亦被指當時他走近鐵閘疑似為白衣人開閘。王事後發聲明強調無打開車站鐵閘，有關網上流傳圖片僅因角度為背向鏡頭，令讀者容易產生錯覺，誤以為他正在協助打開鐵閘，對拉閘一事強烈否認，又稱當時一直在場勸告白衫人士冷靜，並嘗試勸退有關人士，惟不成功。

不過，張秀賢批評王威信在「7.21」事件上失職。張說，事件發生前已有很多人收到有關白衣人將發起行動的消息，惟王威信事前未有報警和呼籲居民作好準備，「一個失職嘅區議員係咪繼續畀佢做落去呢？」張又強調，自己會在地區上，旗幟鮮明地反對「官商鄉黑」勾結。

王威信在去屆區議會選舉以2,651票大勝僅取得362票的對手；而在2016年立法會選舉，民主派與建制派在該選區均取得近1,500票，其中田北辰取得1,100多票。



王威信接受查詢時表示，目前最重要是盡區議員的責任，又指自己問心無愧，當晚已經盡了他的責任。他又表示無論來年十一月是何人參選，希望屆時會是一場君子之爭，在公平環境競爭，不要出現政治抹黑。

在「7.21」襲擊事件中，王威信亦有被白衣人毆打。王威信表示，上星期做完手術，右手前臂和手掌仍未消腫，情況仍有點反覆，又指醫生指他需較長時間休息。

王威信本身是一名律師，2008年和2012年獲委任為元朗區議員，他於2015年轉戰直選，以近九成得票率擊敗對手當選區議員。2016年1月，他當選元朗區議會副主席。王威信曾加入新民黨，2016年他排在田北辰名單第二，出戰立法會新界西直選。王威信亦因熱愛足球而廣為人知，他現為港超聯球隊佳聯元朗的會長。

張秀賢在2018年曾出戰民主派新界東初選，不過最終落敗。（資料圖片/林若勤攝）