【將軍澳遊行】男子公園內被警棍毆中　血流披面　引數百街坊聲援

有市民今天（4日）在將軍澳發起遊行示威，遊行過後演化成堵路行動，晚上十時許，約二百名示威者抵達寶順路行車線，以路障堵塞南行線，封鎖通往九龍的道路，未幾約二百名持長盾的防暴警到達寶順路清場，惟大部分示威者在清場行動前已經離開。 至晚上十一時許，一名50歲、報稱住在叠翠苑的男子，在景林邨景榕樓對出一個公園，遭到防暴警驅趕，混亂間被警棍擊中頭部，血流披面。

陳先生頭部流血。

兒子激動救父：佢為咗保護我咋！



沒有任何裝備的陳先生晚上與兒子途經在景林邨景榕樓對出一個公園對出公園，約十一時許遇上防暴警清場行動，被防暴警驅趕，混亂間被警棍擊中頭部，流出大量鮮血。



其後其兒子在公園與防暴警交涉，稱「我唔見咗老豆呀！……我乜都無（裝備）。」防暴隊則「回敬」道：「地下有個口罩。」陳子說：「有口罩又點呀！」又指其父為保護他而受傷，激動質問警員「有無人性」。

陳先生隨後接受訪問，頭部不斷流血，他指自己住在疊翠軒，今晚經過公園，想看看社區情況，本身打算回家，未料碰上防暴警，最後被警棍「一嘢就扑」。對於兒子稱父親保護他而受傷，他笑言：「我邊有咁偉大。」又說：「只係我行得慢啲，佢（兒子）行得快啫。」

兒子其後為父親按壓頭部嘗試止血，他說其父親平日需吃薄血丸。事件在網上廣傳，逾千居民隨即到場聲援，令人群再一次聚集，有人更前往將軍澳警署以示不滿。

救護員為陳先生治理。（盧翊銘攝）

陳先生兒子與警交涉。（盧翊銘攝）