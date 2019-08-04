【將軍澳遊行】校長無表態撐設獨立調查委員會　中學門外現連儂牆

上月30日兒童事務委員會17名非官方委員發表一份聯署聲明，要求特首林鄭月娥設立獨立調查委員會，以化解矛盾及收窄分歧，惟有4名非官方委員沒參與聯署，其中一人是基督教宣道會宣基中學校長潘淑嫻博士。 今午（4日）有參與將軍澳遊行的市民經過基督教宣道會宣基中學時，因不滿該校校長沒聯署要求政府成立獨立調查委員會，在校牆外製作連儂牆，稱希望她能回心轉意。

今午約下午5時30分，有50名市民聚集在基督教宣道會宣基中學外，噴漆及貼上便利貼和紙張，印有「奶共中學」等字眼，批評潘沒有表態支持成立獨立調查委員會。有該校舊生指，大部人聚集在此並非要包圍學校，只希望在連儂牆表達意見。

有市民聚集在基督教宣道會宣基中學外，噴漆及貼上便利貼和紙張，批潘沒有表態成立獨立調查委員會。（王潔恩攝）

牆上亦張貼了潘日前（2日）回應校友在社交媒體發的公開信，她表示自己作爲一位資深基督徒及教育工作者，已在她能力範圍内盡上最大的努力，主動去影響及接觸政府具影響力的人，以進行游說及了解，指自己深深知道及明白政府、議員與市民的看法實在有不同的期望及站立點，稱會再與校友面對面對話及溝通。回應最後以「耶穌愛你們」及「愛你們的潘淑嫻校長」附上。

潘的回應旁有市民張貼的便利貼，便利貼上嘲諷是否需要替潘開啓facebook帳戶，否則怎跟年輕人對話。亦有市民指她「竟為暴政添磚加瓦」。