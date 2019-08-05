【逃犯條例】中聯辦急召人大政協赴深圳座談　料就近日局勢下旨

因逃犯條例觸發的大型激烈示威愈演愈烈，緊張形勢不斷升級，今日（5日）網民更發起全港「三罷」（罷工、罷課、罷市）及「地鐵不合作運動」等癱瘓社會運作行動，牽動全城神經。正此敏感時刻，據悉中聯辦急邀涵蓋絕大部分建制政團、商會的二百多名港區人大、政協，周三北上深圳「座談」，預料將會就近日不斷升溫的局勢下達北京精神。

京官或就應否設立獨立調查委員會表態

消息指，有關邀請來得非常倉促，「周日才收到（中聯辦）電話，周三便要上深圳，很明顯是衝着近日沒完沒了的激烈示威浪潮而來。」

過去中聯辦要下達「意旨」，會召人大政協到西環大樓見面。消息說，今次「座談」港澳辦也有份，故須移師深圳舉行，惟未知由哪個層級的官員出席講話，「據聞港澳辦主任張曉明和中聯辦主任王志民都會出席，但未得官方證實，頗神秘的。」

過去數周本港的大型激烈示威持續升級，幾乎每個周六、日都爆發警民衝突，且仍在持續升級，今日更有「三罷」（罷工、罷課、罷市），以及堵路及阻塞公共交通等全港性行動，隨時衝擊香港經濟運作。消息人士估計，港澳辦、中聯辦急召人大、政協見面，是就最新局勢傳遞北京訊息，統一思想，「其中一個可能性，是就設立獨立調查委員會問題，建制陣營內部有不同雜音，北京或一錘定音，表明態度。」

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早前中聯辦被圍堵破壞，一度在前後門圍上水馬，防範事件重演。（陳諾希攝）

見面移師深圳 更代表北京精神

外消息人士估計，北京亦可能藉此場合，更明確地表態支持林鄭，「因為建制派內有人傳出林鄭不穩，北京想盡快撲滅這些傳聞」，以免林鄭政府更難管治。

自本港觸發修例風波以來，中聯辦已至少兩次約見港區人大、政協委員。一次是5月17日，據與會引述，王志民稱中央政府全力支持特區政府修訂《逃犯條例》，而且非常有決心，「希望條例必定要成功通過」；一次是6月16日，就暫緩《逃犯條例》修例作講解，稱對特區政府暫緩修例一事表示尊重、理解和支持，又強調中央堅定支持林鄭，並呼籲代表和委員都支持特首，共同團結渡過難關，幫助特區政府依法施政。

消息說，前兩次約見人大政協，都在西環中聯辦大樓之內，而今次則移師深圳，反映層次更高，要表達的精神更能代表北京。