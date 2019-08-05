【8.5罷工】批林鄭「玉石俱焚論」　胡志偉：她自己演化的苦果

特首林鄭月娥今早（5日）召開記者會回應罷工，會上稱有人形容連月的示威活動為「玉石俱焚」的做法，會將香港推上不歸路。她又呼籲示威者不要要押上700多萬人的穩定生活，及香港的未來作賭注。 林鄭言論令泛民不滿，民主黨主席胡志偉表示，林鄭今早見傳媒發言時有3個策略，首先透過挑動群眾情緒及民族情感，進一步撕裂香港，其次把香港經濟滑波問題全推給示者，再者林鄭一直不願解開死結，只強調接下來警方每日都會有記招。胡批評林鄭與港澳辦早前發言一樣，只會進一步挑動警民衝突。他又提到，林鄭「玉石俱焚」言論不負責任，是她自己演化的苦果。

毛孟靜批評林鄭視民意如糞土，揚言若林鄭續不聆聽市民聲音會將罷工活動升級。（高仲明攝）

民主派會議召集人毛孟靜指，林鄭今早只是如一個錄音機，重覆告知港人她沒有做錯、死不悔改。林鄭說不可縱容暴力行為，但毛批評林鄭政府縱容警察行使暴力，強調市民有目共睹，公道自在人心，指林鄭黑白顛倒，只聲東擊西，反批市民訴求變質。毛指林鄭口說要和平，但6.12衝擊立法會事件發生後，她便出來指暫緩條例，讓大眾得悉和平訴求沒有用，稱林鄭現在是「自打嘴巴」。

毛孟靜續指現時林鄭政府是百分之一百的中央傀儡，批評林鄭視民意如糞土，揚言若林鄭續不聆聽市民聲音，會將罷工活動升級。

公民黨郭家麒表示，今早10時前公眾還存幻想，盼林鄭在多日煎熬後會「講人話」，回應市民訴求「撤回」法例及成立獨立調查委員會，惟她並未回應，而在香港水深火熱的期間，各區市民只可自保，不信任警方。他呼籲林鄭的後台不要繼續影響香港，否則香港真的踏入不歸路，又指商界人士莫再縱容林鄭不負責任地施政，表明商界一定要發聲。