【逃犯條例】中大民調：對港府不滿再創新高　林鄭三司民望創新低

政府修訂《逃犯條例》，再加上警方鎮壓時，警員被指濫用武力，引發本港近兩個月來幾乎不間斷的示威浪潮和不合作運動。近月多份民調都顯示，林鄭政府民望屢創新低。 中文大學亞太研究所今日（5日）最新公佈的一份對特區政府及官員民調，顯示7月份市民對特區政府不滿意率高達63%，普通和滿意分別只有21%和15.3%，不滿意率較上月的歷史最高位上升2.6個百分點，再創史上不滿意度新高。此外，特首林鄭月娥表現評分，也從上月的37.5分跌至新低位32.9分，三名司長的評分也同樣創新低。

中大民調顯示，特首表現評分，從上月的37.5分跌至新低位32.9分，三名司長的評分也同樣創新低。（高仲明攝）

中大民調6月民調中，林鄭政府不滿度和特首、三名司長評分創歷史新低。今次公布的最新一份民調，跌勢未有減弱。市民對林鄭月娥與律政司司長鄭若驊表現評分，與6月份比較均有大幅下跌的情況。

林鄭的表現評分只有32.9分，是歷史上首次有特首評分不足33分，較上月37.5分下跌超過5個百分點。受多宗醜聞影響、主理《逃犯條例》修訂事宜的律政司司長鄭若驊的評分，也從上月的26.8分，下跌2.7個百分點，到只有24.1分。

另外兩名司長中，政務司司長張建宗評分較高，但仍然連續兩個月不足40分，只有35.4分，再次創新低；財政司司長陳茂波則也連續兩個月不足35分，從34.4分跌到32.33分，同樣是新低位。

此外，對特區政府不滿意度亦創新高，首次過半達到53.3%，信任的只有21.0%。至於對中央政府的不信任度，連續兩個月突破50%，達56.3%；信任的只有16%，低於上月的新低位17.4%。