【逃犯條例】鄺俊宇民望急升　評分高達61.6分　楊岳橋登榜首

香港民意研究所旗下的香港民意研究計劃今天（16日）亦公布立法會議員民望，調查方法與過往港大民研的做法同出一轍。結果顯示，民望評分最高的立法會議員為公民黨黨魁楊岳橋，以57.4分高踞榜首，其次為47.4分的民主派會議召集人毛孟靜，以及33.5分的民建聯主席李慧琼。 其中過去三次民調未有上榜、近月關注度和受歡迎程度急升的民主黨鄺俊宇是次取得61.6分，評分比榜首的楊岳橋還要高。民研計劃解釋，由於鄺俊宇的認知率較低，故被剔除。

香港民意研究所旗下的香港民意研究計劃公布立法會議員民望。（吳倬安攝）

立法會議員民望調查於本月5日至8日進行，成功訪問514名市民。在民意調查中，被訪者被要求在未經提示下說出最多10名最熟悉的議員。結果顯示，最多被訪者提及的議員分別是毛孟靜、鄺俊宇、楊岳橋、李慧琼、新民黨主席葉劉淑儀及經民聯梁美芬。

至於支持度方面，民望評分最高的立法會議員為楊岳橋，以57.4分高據榜首，較今年三月的調查上升8分。其次為47.4分的毛孟靜和33.5分的李慧琼，第4位則為取得33.1分的葉劉淑儀，第五位為27.1分的梁美芬。上次排名最高3名議員，包括第一位的實政圓桌田北辰、第二的民主黨涂謹申和第三的議會陣線朱凱廸，今天則未能登上5大立法會議員行列。

其中過去3次民調未有上榜、近月因不斷出現在衝突現場保護青年人的鄺俊宇是次取得61.6分，比榜首的楊岳橋還要高分。民研計劃解釋，由於鄺俊宇的認知率較低，故被剔除。

香港文化研究和政治學獨立學者黃偉國特別指出葉劉淑儀、李慧琼和梁美芬的支持度變化。（吳倬安攝）

香港文化研究和政治學獨立學者黃偉國特別指出葉劉淑儀、李慧琼和梁美芬的支持度變化，其中葉劉淑儀在3月的評分為48.3分，她在是次調查大跌15.2分；李慧琼亦由上次調查的43.4分下降至今次調查的33.5分，大跌9.9分。至於取得27.1分的梁美芬較上次調查亦大跌11.8分。

黃偉國直指，若3名建制派議員看到最新評分，相信她們會「好頭痕」，又指數字反映建制派在年底區議會選舉出現不少隱憂。