【8.5罷工】指林鄭記招製「兩個威嚇」　蔡子強：想影響中間民意

政府修訂《逃犯條例》及警方被指鎮壓時濫權所引發的連串示威浪潮延續到8月，網民和多個工會發起今日（5日）罷工，久未露面的特首林鄭月娥早上則見記者，稱示威「變質」，是「搞革命」，「將香港推冧、玉石俱焚」，又稱示威者「打爛別人飯碗」。 中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強分析，林鄭在記者會上發言，無助緩和示威浪潮，但他指林鄭試圖循「公共秩序」和「經濟表現」兩方面提出「威嚇」，是希望影響近月一直支持抗爭升級的中間民意。他解釋，示威浪潮上一階段，普羅市民對激烈抗爭行動的接受度大大提高；林鄭今次記者會上則並未就市民訴求提出任何「解決方案」，顯示港府還未決定處理事件的最新方針。

蔡子強分析，林鄭（左二）在記者會上發言，無助緩和示威浪潮，但他指林鄭試圖循「公共秩序」和「經濟表現」兩方面提出「威嚇」，是希望影響近月一直支持抗爭升級的中間民意。（高仲明攝）

林鄭早上見記者時，提及示威者提出「時代革命，光復香港」，又將示威定性為「搞革命」。蔡子強就指，林鄭的說法不會對示威者有影響，但留意到其「主要提出兩個威嚇」，其一形容示威令社會「不安全不穩定……玉石俱焚的做法只會令香港推上不歸路」，其二是財政司司長陳茂波發言時大篇幅提及香港經濟可能下滑，林鄭則指示威者行為「等同打爛別人飯碗」。蔡解釋，林鄭的想法，是從「公共秩序」和「經濟表現」兩方面威嚇此前一直支持示威者的「中間民意」。他認為，隨著示威浪潮長時間延續，且衝突升級，難以預料在新一個階段，中間民意是否會繼續包容示威者。

此外，他也表示，留意到林鄭對於民間訴求，沒有提出解決方案，認為該事實或反映林鄭仍在等待北京政府決定，因從早前的港澳辦記者會也看到，港澳辦並無提出應對事件的明確方針，對於出動解放軍鎮壓，和成立獨立調查委員會調查事件，都沒有否定。他指，對北京來說，仍在等待決策香港事務方針的最新定位。

他估計，林鄭只是迫於外界批評她10多日未公開講話，再加上今日大型罷工和不合作運動，才勉為其難見記者，以免外界繼續批評港府「無人駕駛」。

至於林鄭見記者時，唯一提出的新措施，就是警方每日下午召開記者會。蔡子強就認為，該做法陳舊，過往除了處理大型示威，豬流感肆虐和非典時期，港府都會採取同樣做法。他指，做法對傳媒而言較為正面，但今次示威浪潮爆發至昨日，港府一直沒有做。他表示，相信「黃昏記者會」不會有大方針的回應，因回應只代表單一部門，而非整個政府，因此效果有效，只算「好過冇」，「一早應該做」。