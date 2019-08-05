【8.5罷工】各區亂讓員工早下班？人力資源顧問：老闆人情上應做

有市民發起今日（5日）舉行「三罷」行動，即罷工、罷市及罷課，並發起不合作運動，交通出現混亂。而下午本港多條幹道包括彌敦道、龍翔道等被示威者佔領，即使成功上班的市民或歸家無路。 政府行政署在下午率先宣布政府總部員工考慮離開。人力資源顧問、獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏表示，相信香港大多公司的人力資料部沒有就騷亂制定計劃。她覺得公司在人情上應該讓員工早走，「在道理上無本子可按」，但情況亦要因行業、情況而異，「有店鋪不關門，老闆與員工一同在店內派水，背後原因很難說。」

8月5日接近放工時間，多區的主要幹道遭示威者佔領。（歐嘉樂攝）

行政署3時公布讓員工離開政總

今日大批市民響應全港三罷行動，以及不合作運動，有上班族早上被困港鐵站及滯留在巴士站等候多時。至下午，有示威者佔領多條主要幹道，包括彌敦道、龍翔道等，當上班族放工時，或許無路可走。

政府行政署在下午3時許率先宣布，因應公眾活動，政府總部應考慮讓員工考慮離開。至於私人機構是否應該同樣讓員工提早下班？人力資源顧問、獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏直指，今次的情況是無法預計，「香港100間、甚至1000間公司，相信都無制定針對騷亂的應變計劃，無這樣的經驗。」

張慧敏認為，今次運動中各公司不同處理方法反映與員工的關係。（資料圖片/ 吳鍾坤攝）

▼8.5罷工及不合作運動▼

+ 6 + 5 + 4

張慧敏說：「在情應讓員工早走」，特別是懷孕員工、或會住受影響地區的員工，料各間公司的處理手法會各有不同。不過，張慧敏坦言有部分行業是較難安排員工提早離開，如銀行業、酒店業等，笑指「肯定有客人會投訴。」

今次運動反映員工與公司的關係

張慧敏又認為，今次運動能夠反映員工與公司的關係。她稱，其實有老闆會直接落店鋪陪同員工，「員工無早走，他們向示威者派水，希望有人行到熱可以入店鋪休息」，故難以對情況一慨而論，因為背後原因各有不同。但她相信，在今日情況下即使遲到、缺席等都不會扣薪、扣大假，「僱主很容易透過facebook，看到發生什麼事。」