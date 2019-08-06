【8.5罷工】《大公》記者護學生被警帶走　記協促林鄭設獨立調查

昨天多區集會演變成衝突，在深水埗，警方施放催淚彈清場期間。擊中一名學生記者的頭部，該名學生記者當場血流披面暈倒，一名《大公報》記者阻止繼續向前推進的警察，保護受傷學生記者，惟最終被指襲警，一度被帶到警署。 香港記者協會和香港攝影記者協會今日（6日）發出聯合聲明，要求特首林鄭月娥即時介入，成立獨立調查委員會。

該名大公報記者的頭部及頸部有傷痕。（資料圖片／陳倩婷攝）

記協表示，昨晚有警員在深水埗一帶清場時，在一幢大廈高處向地面施放催淚彈，擊中一名正在拍攝紀錄片的新聞系學生記者的頭部，該名學生記者當場血流披面暈倒，在場一名《大公報》記者防止推進中的警員阻礙急救工作，卻被現場警員壓倒地上，並指記者襲警，該記者被拘留在長沙灣警署一段時間後獲釋。記協對傷者致以最深切的慰問，並對警方作出最嚴厲的譴責，同時要求林鄭即時介入，成立獨立調查委員會，要求警方即時改善。

聲明又提及，昨晚黃大仙紀律部隊宿舍外，有警員在無預警下以水平角度發射催淚彈，其中一發直接擊中《星島日報》一名攝影記者的臉部，催淚彈在近距離爆開，記者的防煙臉罩爆開，右邊臉頰被刮損，「極度僥倖的情況下未有大礙」。

聲明指出，現場採訪的記者均穿著寫有「記者」或「PRESS」字樣的反光衣、頭盔並出示記者證，容易與示威者區別，包括今次被帶署的記者。同時，現場記者亦已相繼指明其記者身分，但未獲警員理會。事件反映有警員刻意用不同方式，包括武力，阻礙記者採訪及無理拘捕記者，嚴重踐踏新聞自由。

聲明指，倘林鄭繼續無視部份警員的濫權行為，任由他們踐踏新聞自由，將嚴重破壞香港的國際地位，亦為政府與傳媒之間造成難以修補的裂痕。