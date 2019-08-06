【逃犯條例】吳敏兒：估算35萬人參與8.5罷工　商界更介意修例

政府修訂《逃犯條例》及警方鎮壓時被指濫權所引發的連串示威浪潮和不合作運動延續到8月，昨日（5日）民間發起「三罷」、集會及堵路等行動抗議政府。 職工盟主席吳敏兒今日（6日）出席港台節目《千禧年代》時表示，從各區罷工集會人數及地區主辦人收集數字粗略估，8.5罷工參與人數達35萬人，其中29萬人參與了各區的罷工集會。她指，過往政治性罷工的例子較少，因動員範圍廣，而今次網民發起跨行業的政治性罷工是特別案例，形容是新形式。 至於有指今次是政治性事件，商界受員工罷工影響，她指修例影響商界，而且也有商戶罷市。

吳敏兒表示，從各區罷工集會人數及地區主辦人收集數字粗略估，8.5罷工參與人數達35萬人，其中29萬人參與了各區的罷工集會。(資料圖片/黃寶瑩攝)

吳敏兒表示，各區罷工集會人數有29萬人，其中金鐘最多有15萬人。她認為，如果以市民發動為主、完全沒有經驗第一次罷工來說，8.5罷工值得留意，對反修例運動帶來鼓勵作用。

至於職工盟的罷工人數，吳敏兒就指，該會總共有95個屬會發動罷工，實際參與的會員數字，暫時未完成統計。

她又指，今次罷工涉及不同行業，從運輸業中的航空業、巴士、零售、金融及公務員都有，「行業覆蓋率很高」。其中航空業較多人罷工，吳敏兒解釋，國泰航空每日需要3,000名員工值班，昨有超過一半即1,500人沒有值班；港龍航空單日需要900人值班人員中，昨有近600人沒有上班。她指出，航空業的動員力及支持，在8.5罷工中角色重要。

對於參與罷工的形式，她就表示，僱員方法「各式其式」，「用病假都不出奇」，因今次罷工準備時間短，有人或用病假表態，過往的非政治性罷工，同類形式也不罕見。