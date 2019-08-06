【逃犯條例】民建聯支持警方執法　感謝警方表現克制

修訂《逃犯條例》引起連月來多場示威遊行，繼而演變成警民衝突，近日亦不斷升溫。民建聯立法會議員陳恆鑌、何俊賢以及一眾民建聯成員今日（6日）到灣仔警察總部，將心意卡交予警方，表示感謝警隊為香港付出的努力，支持警方繼續執法，以及呼籲市民「停一停，諗一諗」，否則對任何一方都沒有好處，甚至賠上香港的未來。

何俊賢和陳恒鑌支持警方執法，感謝警方表現克制。（梁妍玲攝）

何俊賢表示，對於警方在連串社會事件中作出嚴正執法以及保護市民予以感謝。他強調，社會有多元意見，但應顧及不同人士的權利，以正確方式表達。他提到有示威者製造汽油彈、甚至以「私刑」毆打不滿堵路的司機，指「非法方式」對待持不同意見的人士，為文明社會所不能接受。他亦提到昨日（5日）的罷工及不合作行動，斥責示威者強迫其他人一起罷工是「扭曲」的行動，認為必須予以制止。

何強調社會有秩序，因此今天以和平方式表達訴求，呼籲社會「停一停，想一想」，讓香港重回對話以尋找解決方法。他質疑民間及民主派提出的五大訴求是否合理，尤其是要求釋放被捕人士，亦斥責「扔國旗落海」是「港獨」行為，強調國家主權不容侵犯。他指，今天同時為「敢怒不敢言」的市民發聲，因他們的聲音在社區內被持相反意見人士狙擊和辱罵，因此交託予民建聯代為發聲。

陳恆鑌認為，「暴徒」的行為對社會治安及警方造成巨大壓力，而現時的暴力已演變成革命，挑戰「一國兩制」的根本，並斥責扔國旗是愚蠢及儒夫的行為。他指出，在惡劣環境下忍辱負重的前線警察，受到辱罵以至家人被起底，這些行為是「制造白色恐怖」，又指維持社會秩序有賴警察的專業執法，對警察克制的表現予以敬佩，表示繼續支持警察嚴正執法，又對警察所付出的血汗表示衷心感謝。何則認為，香港警隊相比其他國家的警隊更為克制，批評外國團體在指責香港警隊前沒有先檢討其國家的執法。