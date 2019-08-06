【8.5罷工】指中央押注林鄭不智　泛民：警隊腐朽問題與主權無關

政府修訂《逃犯條例》及警方被指鎮壓時濫權，引發近月來的示威浪潮和警民衝突。國務院港澳辦今日（6日）再開記招，表明支持警隊和特首林鄭月娥，又指示威者「光復香港」的口號，是挑戰「一國兩制」根本。 民主派立法會議員下午回應時，指港澳辦發言只是再次為林鄭和警隊背書，形容「中央繼續押注在林鄭身上」是不智。

民主派會議召集人毛孟靜指，「光復香港 時代革命」意思並非挑戰一國及顛覆國家，而是代表反暴反黑，以及確保香港高度自治的承諾兌現。她強調，林鄭月娥才是當前局面的始作俑者，需全盤負責。她又擔心港澳辦記者會發出信息，令警方認為自己有後盾，執法時濫權情況加劇，呼籲警員以專業保護市民 。

民主黨黃碧雲表示，中央強調示威衝擊法治，但法治必須建立在公平公正上，如果治理香港只建基於警權，就淪會為軍警管治狀態，無法建立良好管治。工黨張超雄則批評，林鄭和港澳辦將特區管治失敗，轉化成為國家與香港人民矛盾。他又指出，年輕人衝擊警署，是因為政府處理示威不當，警隊失效甚至涉嫌勾結黑社會，「警隊腐敗問題與挑戰國家主權無關」。他表示，港人只是不能接受冥頑不靈的政府，中央不該扭曲港人對核心價值的渴望。

公民黨郭家麒就指，近日民調顯示市民對中央和特區信心不斷降低，認為中央不應繼續「押注」林鄭政府及毫無理據地支持警方，他形容中央「再行錯一步棋」。至於對罷工集會的批評，他就指出，罷工是公民權利，受到《基本法》保障，抨擊罷工是公然否認「一國兩制」，不守《基本法》，不能接受。

民主派立法會議員下午回應時，指港澳辦發言只是再次為林鄭和警隊背書，形容「中央繼續押注在林鄭身上」是不智。（盧翊銘攝）

專業議政梁繼昌就指，港澳辦強調「有法必依，違法必究」，但法治的元素還包括「以法達義，公平執法，保障人權」。他指，警方對襲擊市民的白衣人，亦有需要繩之以法。

新民主同盟范國威亦表示，港澳辦記者會主要為林鄭背書，「講八股」。他形容林鄭早已是「活死人」，無力管治香港，港澳辦卻「屈反送中係搞港獨」，說法不可信。他指出，林鄭昨日召開記招後，催淚彈遍地開火，各區有白衣人、藍衣人襲擊示威者和市民，「群眾鬥群眾」，指責有關事件是「林鄭設置陷阱」，「打到傷曬就用警力平暴，收拾殘局」。他也呼籲青年抗爭者策略上不要「送頭」，策略上需要討論，不宜「硬碰硬」與警方打陣地戰令自己被削弱。

街工梁耀忠指，港澳辦發言內容與林鄭月娥一致，顯示對方的判斷基於從特首辦取得的資料。惟他指，國務院只是單方面聽取特區政府意見，沒有全面了解事件。他指出，今次港澳辦與林鄭政府對「反送中運動」的應對，與前特首梁振英年代有共通點，即對抗爭行動「扣帽子」，而市民一直堅持訴求，要求成立獨立調查委員會及撤回修例，港澳辦卻完全迴避，僅說要打擊暴力。他反問，「港府壓制暴力後，是否林鄭還能管治香港？」認為港府必須正面回應訴求，才能帶香港走出困局。