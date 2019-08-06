【8.5罷工】召集人稱沙田3.8萬人集會　若無回應不合作運動或升級

反修例行動持續，民間於昨日(5日)在七區發起罷工行動，多區集會變成衝突，警方發射催淚彈驅趕人群，沙田區亦是重災區之一。8月5日沙田罷工集會召集人發放新聞稿指，昨日最高峰人數達3.8萬人參與集會。 集會策劃仝人亦發放宣言提及，若果今日(6日)政府仍不正面回應巿民訴求，不合作運動將會無限期持續或升級。

昨日沙田新城市廣場內有大批參加罷工的人士。（資料圖片）

新聞稿提及，昨日經統計沙田大會堂廣場一帶（百步梯）、新城市羅馬廣場及新城市廣場中庭等地點的人數，最高峯人數時達3.8萬人參與罷工行動。

而集會宣言指出，過去數月，港人以各種和平理性非暴力的抗爭方式，爭取五大訊求，惟港府一直漠視民意。政府不單不正視問題，更將政治問題交由警隊解決，「任由失控警察喺全港各區破壞社會秩序，甚至勾結有組織嘅暴力團隊，無差別傷害市民。」

暴力行為令人髮指

政府最終逼使各區市民走上街頭，惟警方在社區中向住宅、天橋放胡椒彈，用過期催淚彈，又無理拘捕毆打示威者，罷工策劃仝人嚴重譴責暴力行為，認為暴力惡行令人髮指，要求政府成立獨立委員會。

沙田罷工集會的不反對通知書申請人梁延豐稱，昨日警方於沙田發放催淚彈，當中除了示威者，普通居民、老弱婦孺亦走避不及，因此吸入濃煙。梁延豐認為，警隊任由前線警員發放過期催淚彈，做法令人髮指。

參與者表達意見，收集他們對「和理非抗爭」及「不合作運動」的看法，而罷工召集人收集示威者的意見後，會於未來幾日公布，後續的抗爭行動該採取什麼形式。（資料圖片）

政府不回應訴求 不合作運動將升級

宣言內容提出，發起是次全港罷工、罷市、罷買行動，務求以最和平理性的方式，逼使政府立即回應香港人提出的五大訴求。同時亦於罷工行動中，推行群眾共識機制，讓大家公開自由討論，達至共識，推進社會運動。宣言亦提及，今日(6日)政府仍不正面回應巿民訴求，不合作運動將會無限期持續或者升級。

問及升級行動形式，梁延豐解釋，昨日在沙田新城市廣場內有連儂牆供參與者表達意見，收集他們對「和理非」抗爭及「不合作運動」的看法，而罷工召集人收集示威者的意見後，會於未來幾日公布結果，決定後續的抗爭行動該採取什麼形式，再進行籌劃。