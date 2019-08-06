【逃犯條例】國民教育出問題　港澳辦：像慈愛阿媽把孩子領回家

國務院港澳辦今日（6日）舉行「放風會」，回應香港反對修訂《逃犯條例》引發的示威與昨天的全港罷工行動。 國務院港澳辦發言人楊光主動提出解決當前亂局的方法，是「止暴制亂，恢復秩序」，呼籲市民堅定走出來，包括「要像慈愛的阿媽一樣把自己充滿莫名憤怒的孩子領回家」。另一發言人徐露穎指，今次事件反映本港青年國民教育存在問題，「很多教師鼓動學生上街，家長又無制止時，不能單單怨青年」。

網民發起「不合作運動」，楊光建議市民「向那些巴住地鐵車門，阻止列車行駛的破壞份子發出怒吼」。（資料圖片／盧君朗攝）

楊光在會上指，現時是守護美好家園的重要時刻，呼籲市民堅定走出來，並提出多個可參考的對象，包括「在機場堅決拒收示威者傳單的白髮老者那樣，堅拒無知、偏執和凌辱」，亦要像「急沖沖趕往上班地點的『工薪族』一樣，向那些巴住地鐵車門，阻止列車行駛的破壞份子發出怒吼」，他更建議將上街的年輕人帶回家和數落他們：「要像慈愛的阿媽一樣把自己充滿莫名憤怒的孩子領回家，並心痛的數落一句『你見過那些天天鼓動年青人暴力襲警的大老們，他們的孩子也這麼幹？』。」

徐露穎認為香港很多學校，沒有將愛國主義、國民教育作為開學首課，因此當很多教師鼓動學生上街，家長又無制止時，不能單單怨青年。她認為本港應從小教育青年了解國家歷史和文化，指中央時刻關注本港青年的成長，知道青年成長面對的困難和困惑，希望香港青年將前途命運，與祖國發展連繫，參與暴力行動的青年要迷途知返，懸崖勒馬。