【逃犯條例】港澳辦：丟國旗「喪心病狂」　逼林鄭辭職企圖不得逞

政府修訂《逃犯條例》及警方鎮壓時被指濫權所引發的連串示威浪潮和不合作運動延續到8月，昨日（5日）民間發起「三罷」、集會及堵路等行動抗議政府。示威行動在下午又開始演變成暴力警民衝突。 國務院港澳辦今日（6日）召開記者會評論事件，是一星期多第二次會見傳媒。 港澳辦發言人楊光表示，最近一個星期發生的屬極端暴力、觸目驚心，強調中央對特首林鄭月娥的支持是堅定不移、毫不動搖，反對派逼林鄭月娥辭職的企圖注定不能得逞。

國務院港澳辦召開記者會時評論香港局勢。（資料圖片）

【15:04】楊光詳列美國、英國及其他國家，就逃犯條例發言，形容對方是不負責任。

【14:59】港澳辦發言人徐露穎則指，香港青年人缺乏國民教育，學校未有教授，「老師鼓動、學生上街，家長沒制止」。

【14:54】楊光表示，有示威者表示要「光復香港」，他反問「想光復甚麼？把香港光復到哪裡去？」，認為是一目了然，路人皆見，衝擊目的是挑戰「一國兩制」的根本，現時中央應「止暴制亂」，恢復秩序。

【14:46】港澳辦發言人楊光表示，中央對特首林鄭月娥的支持是堅定不移、毫不動搖，反對派逼林鄭月娥辭職的企圖注定不能得逞。他再次對香港警隊果斷和嚴正執法表示由衷敬意，「全國人民都是警隊的堅強後盾」，並希望香港各界人士認清當前事態的實質，堅定支持林鄭月娥帶領特區政府依法施政，支持警方嚴正執法，支持司法機構依法懲治暴力犯罪分子。

港澳辦希望香港各界人士認清當前事態實質，堅定支持林鄭月娥帶領特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港特區有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪份子。

楊光指，香港的當前亂局中，站在前台的是部份邀進暴力分子，居中的是部份被誤導、被裹挾的善良市民，但幕後慫恿、支持邀進暴力分子的是香港內外的反中亂港勢力，竭力鼓吹所謂「公民抗命」，甚至「暴力才能解決問題」的歪理邪說。他警告「玩火者必自焚」，對所有參與暴力犯罪活動的人，都要一律追究法律責任，告誡切莫誤判形勢。

楊光又要求市民要像慈愛的母親一樣，「把他們充滿莫名憤怒的孩子領回家，也要向阻止港鐵車門關上的破壞分子怒吼」。楊光重申，不要低估守護香港的強大正義力量，也不要低估中央維護香港繁榮穩定的決心和力量。