【逃犯條例】法律界兩度黑衣遊行　郭榮鏗：集會等鄭若驊出來為止

法律界今日（7日）將再發起黑衣遊行，是兩個月來的第二次。遊行隊伍在下午12時半集合於中環終審法院集合，途經遮打花園、長江中心及花園道，遊行至律政司司長鄭若驊辦公室律政中心後，再舉行集會。 法律界立法會議員郭榮鏗今早致電商台節目《在晴朗的一天出發》後表示，「會等到鄭若驊出來為止，除非她不上班下班。」他質疑，鄭若驊在逃犯條例中有角色，故不應再參與相關案件的檢控工作，應改外判大律師負責。 他也批評，鄭若驊至今未就元朗無差別攻擊事件的白衣人作出檢控，認為她有責任出來解釋，面對公眾。

公民黨法律界立法會議員郭榮鏗聯同30名特首法律界選委，將於周三（7日）再發起黑衣遊行，中午於中環終審法院集合，遊行至律政司司長鄭若驊辦公室律政中心後，再舉行集會。

指鄭「無問責」

公民黨郭榮鏗表示，法律界再次出來遊行，是認為鄭若驊「無問責」，質疑對方在逃犯條例內有角色衝突，因她是推動修例的主要官員。

郭榮鏗不滿地說：「為何控告年青人暴動罪做得這麼快？是否真的有足夠證據？為何（元朗無差別攻擊事件）白衣人則一直未有檢控？」

另外，郭又引述消息指，鄭若驊同時否決刑事檢控專員提出，成立獨立委員會處理相關個案的建議。他認為鄭若驊需要出來解釋原因，不能夠閉門造車，「不可能用政治考慮作檢控，一定要基於法理。」

至於今日集合何時結束？郭榮鏗揚言：「等鄭若驊出來為止」，並指除非對方不上班。