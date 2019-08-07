【學生被捕】許智峯考慮申請人身保護令　張達明：恰當程序

浸大學生會會長方仲賢昨（7日）晚於深水埗購買觀星筆後，遭便衣探員指他涉嫌藏有攻擊性武器而即場被拘捕。民主黨立法會議員許智峯指，該做法顯然是警方濫用拘捕的權力，表示已經與方仲賢的代表律師商討，不排除向高等法院申請人身保護令。 港大法律學院首席講師張達明表示，人身保護令是香港法制中重要的法治元素之一，容許任何人在警方不合法拘留被扣押者時提出申請，由法庭裁定是否合法羈留。對於昨日方仲賢被拘捕，他坦言警方毋須拘留如此長時間，應盡快決定是否正式落案起訴或者准予保釋。

浸大學生會會長方仲賢（坐地者）昨（7日）晚於深水埗購買觀星筆後，遭便衣探員指他涉嫌藏有攻擊性武器而即場被拘捕。（讀者王先生提供）

許智峯今日表示，該做法顯然是警方濫用拘捕的權力，情況嚴重，稱已經與方仲賢的代表律師商討，不排除向高院申請人身保護令，尋求司法機構介入釋放方仲賢。許指不少拘捕個案沒有客觀合理的犯罪嫌疑，包括民主黨觀塘區議員莫建成及沙田區議員黃學禮，質疑警方拘捕是以政治為目的，用以打壓示威活動。

張達明表示，人身保護令是香港法制中重要的法治元素之一，容許任何人在警方不合法拘留被扣押者時提出申請，立即交由法庭裁定是否合法羈留。對於昨日方仲賢被拘捕，他坦言警方毋須拘留如此長時間，應盡快決定是否正式落案起訴或者保釋，而申請人身保護令是恰當的程序處理，在法制内保護人身自由。