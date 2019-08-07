【學生被捕】涂謹申批警未卜先知　質疑拘捕證據不足

浸大學生會會長方仲賢昨（6日）在深水埗購買「觀星筆」，以涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕。警方指有組織罪案及三合會調查科（O記）在鴨寮街近北河街，發現方姓20歲男子形跡可疑，截查時在其膠袋內檢獲10支懷疑鐳射槍，他曾逃走，被警方截停。 民主黨立法會議員涂謹申今早（7日）出席電台節目時質疑，警方是否有足夠合理懷疑，能未卜先知該被警方稱爲「鐳射槍」的「觀星筆」會用作攻擊性武器，質疑警方濫權。他亦表示，警方昨晚在深水埗警署外施放催淚彈，警方與示威者距離接近，質疑警方做法不恰當。

欠缺合理懷疑指「觀星筆」為「藏有攻擊性武器」

涂謹申指，藏有攻擊性武器除指持刀槍棍等，當­­市民持物件擬作攻擊性武器時亦會被控，但他質疑方仲賢昨晚被捕時，只是剛從店鋪購買觀星筆，但警方已以涉嫌「藏有攻擊性武器」將他拘捕，批評警方是否能未卜先知。他指，若有人開啓該筆定焦照射人面，該筆可被定義為攻擊性武器，惟現時該人未曾將筆開啓照射。他續稱，若警方指涉事人購買10支筆後，再分予其他人作照射人臉用途，會涉嫌干犯罪行，但肇事人剛買「觀星筆」，便難以直接證明犯罪行為。他批評警方不能在未見動機企圖施襲時，已假定肇事人將以「觀星筆」作攻擊。

對於昨晚警方發言人稱，被捕學生在警員截查時曾嘗試逃走，涂謹申表示，最近社會氣氛緊張，明白年輕人對警務人員會有不安的感覺，而且警員表露身份的形式或令年輕人感緊張。涂謹申又指出，警員昨晚曾言「你有咩同法官講」，意即假定該被捕人士將被檢控，認爲警方做法不當。

警方施催淚彈位置接近民衆

市民黃女士對昨晚警方施放催淚彈感氣憤，她指昨晚深水埗警署外氣氛平和，街坊只是圍著警署，沒有發生過去有示威者朝警署投擲物件的情況，但警方竟施放催淚彈。涂謹申表示，警方與示威者當時十分接近，施放催淚彈的距離不足，質疑警方做法不恰當。他認爲，昨晚站在警署外的大多為街坊，只是對學生因購買「觀星筆」而被捕「睇唔過眼」，揚言「普通市民都有把尺」。