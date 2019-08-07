【逃犯條例】林鄭「be water」快閃落區　現身會展、元朗、大圍

近期鮮有出席公開活動的特首林鄭月娥，今天（7日）以「快閃」形式「落區」，猶如示威者「be water」遊走不同區域，先後到灣仔會展、天水圍和大圍，其中有市民拍到片段，由食物及衛生局局長陳肇始等人陪同的林鄭在下午一時到訪大圍街市，其間與商戶交談和握手，亦有停下腳步，與一名貌似到街市買餸的中年女子交談。相關活動未有通知傳媒採訪。

約中午十二時，林鄭月娥（左四）到天水圍天秀路公園視察。（網上圖片）

林鄭讚揚大公文匯工作專業

林鄭月娥今天行程緊湊，早上先出席由「香港大公文匯傳媒集團」舉辦的「同是追夢人港澳同胞奉獻祖國70年大型展覽」，並為活動致辭。其後約在中午12時，有網民拍到林鄭月娥到天水圍天秀路公園視察。另外，網民目睹她現身上月發生白衫人無差別攻擊的元朗，在元朗街市巡視。

一小時後，有市民目擊林鄭在大圍街市現身，有片段拍到林鄭與一名水果檔檔主交談，林鄭離開與檔主握手，不過未見林鄭有買水果，其間她亦有停下腳步，與一名貌似到街市買餸的中年女子交談。

林鄭今天在「同是追夢人港澳同胞奉獻祖國70年大型展覽」致辭時指，「一國兩制」是國家堅守的政策。在「一國兩制」的獨特優勢下，香港受惠於國家高速發展帶來的種種機遇，對於近月，香港社會出現了非常不穩定的情況，特區政府一定會與大家一同沉着應對，恢復社會秩序，維護法治，珍惜香港，珍惜「一國兩制」，「珍惜我們的家」。

她又衷心感謝香港大公文匯傳媒集團熱心籌劃這次展覽，以及一直以來的專業工作，又指面對持續的暴力違法活動，香港社會正需要強大的正能量，「懇請在座各位堅決捍衞香港法治，支持社會早日回復平靜」，讓特區政府可以集中精力發展經濟，改善民生。

下午一時，林鄭（左一）「轉戰」大圍街市，與一名貌似到街市買餸的中年女子交談。（香港突發事故報料區片段截圖）

建制、泛民區議員事前均不知情



選區位於大圍的民建聯沙田區議員董健莉表示，事前完全不知道林鄭到訪大圍，事後只是從新聞和有街市檔戶得悉有關情況。她坦言，林鄭雖無必要在「落區」前通知當區區議員，但她亦非常希望就大圍街市冷氣問題等民生工作，與林鄭作交流。



新同盟沙田區議員李世鴻同樣表示，事前沒有收到林鄭「落區」的通知，據他了解，林鄭當時美田路入口進入街市，他指出，下午一時為大圍街市較少人流的時候，質疑林鄭「落區」只為「做公關騷」和「為咗影張相」。

董健莉表示，事前完全不知道林鄭到訪大圍。（資料圖片）

下午一時，林鄭（右二）在大圍街市與一名水果檔檔主交談，林鄭離開時與檔主握手。（香港突發事故報料區片段截圖）