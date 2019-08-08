【逃犯條例】梁愛詩：暴力行為不斷升級　目標是要癱瘓香港

前律政司司長、基本法委員會前副主任梁愛詩接受新華社專訪時表示，暴力不能解決問題，只會破壞香港社會，呼籲香港要儘快恢復秩序，將精力放到發展經濟和改善民生。 她昨日(7日)出席深圳舉行的香港局勢座談會，曾引述港澳辦主任張曉明提到，化解香港當前危機的首要任務是止暴制亂，恢復社會秩序，又強調中央未出手不等如不出手。

梁愛詩接受新華社專訪，指暴力不能解決問題，只會破壞香港社會。(資料圖片/彭毅詩攝)

梁愛詩在專訪中指出，「對於和平遊行，特區政府是保障的，警察也會維持秩序，但現在圍堵警察總部，擾亂政府部門辦公，衝擊立法會和中聯辦，堵塞道路癱瘓交通，到用磚頭、汽油彈攻擊警察，破壞警署，已經超出和平遊行的範疇。」

她又稱，特區政府已於6月15日暫緩修例工作，立法工作也完全停止，但示威者提出新的不合理的訴求，且暴力破壞行為不斷升級，直指，他們的目標是要癱瘓香港，造成「無政府狀態」。

對於示威者其中一個訴求，是要特赦連串示威中的被捕者。梁愛詩稱，「法律面前人人平等」，「有法必依、違法必究，是法治社會的基本要求。無論聲稱甚麼，違法就是違法，犯罪就是犯罪。不能因為這些人犯事就「大赦」，那以後大家都可以違法，香港就亂套了。」又指，示威者稱要維護的核心價值，但所作所為卻與法治、民主、人權、自由等價值背道而馳。

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最後，梁愛詩希望年輕人多花一點時間了解國家和民族的精神和文化，又指「吵吵鬧鬧」解決不了問題，「香港是一個很可愛的地方，是一個和諧友善的社會，香港民眾要醒醒，不要再去糊裡糊塗地支持極端分子，這樣只會毀了香港」，冀各界儘快放下紛爭，恢復正常秩序。



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