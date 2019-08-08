接連取消兩抗爭行動　譚文豪：示威者非盲目跟風　健康方向發展　

有網民昨日（7日）發起「千人堵塞稅局」的不合作運動，大樓保安明顯加強，但直至下午時段未見示威者現身; 同樣有網民原本打算發起今日(8日)在尖沙咀海港城「和理非Happy Hour」的活動，不過，海港城在商場內貼出告示謝絕警察進入，網民隨即在連登網站宣布取消活動。
連續兩日網民發起的抗爭行動均「不似預期」，令人關注到反修例運動的最新發展。
公民黨立法會議員譚文豪表示，示威運動進化日新月異，網民有很多新的想法，亦會提出非常多建議，只要建議是好的便能獲得一般市民支持。「今日取消海港城活動，我見到網上已有解釋，是因為商場已經向警方表態。」他認為無論是海港城或包圍稅務大樓的活動最後取消，都反映抗爭運動向健康方向發展，示威者不會盲目跟風，會思考行為的效果。
海港城在商場內貼出告示，表明除非有罪案發生，否則「警察請勿進入」。 （綜合情報所facebook圖片）
譚文豪指，相信近兩日活動之所以取消，並非是示威者有意調整路線或有意停熄抗爭活動，因昨晚便有大量民眾集結尖沙嘴太空館進行觀星活動以抗議警方拘捕浸大學生會會長方仲賢。
另外，連登討論區發起明日（9日）在機場進行一連三日的集會。曾經協助示威者申請機場集會不反對通知書的譚表示，今次沒有活動搞手接觸過他，而且網上發起人明言不會申請不反對通知書，相信今次集會的性質與上次不同。
譚文豪表示，雖然不認識活動發起人，但會抽空到現場視察情況。他強調，自己不會呼籲市民參與或不參與，但希望參加者慎重拿捏行為是否能達到宣揚理念的原意，「不希望出現情況是令旅客感焦慮，我們香港人知道香港正發生什麼事，但很多外來的遊客不知道，加上不懂廣東話，在現場未必能夠理解抗爭者的行為。」
譚文豪表示，接連取消兩抗爭行動反映抗爭運動向健康方向發展，示威者不會盲目跟風，會思考行為的效果。(資料圖片)