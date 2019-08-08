接連取消兩抗爭行動　譚文豪：示威者非盲目跟風　健康方向發展　

有網民昨日（7日）發起「千人堵塞稅局」的不合作運動，大樓保安明顯加強，但直至下午時段未見示威者現身; 同樣有網民原本打算發起今日(8日)在尖沙咀海港城「和理非Happy Hour」的活動，不過，海港城在商場內貼出告示謝絕警察進入，網民隨即在連登網站宣布取消活動。

連續兩日網民發起的抗爭行動均「不似預期」，令人關注到反修例運動的最新發展。

公民黨立法會議員譚文豪表示，示威運動進化日新月異，網民有很多新的想法，亦會提出非常多建議，只要建議是好的便能獲得一般市民支持。「今日取消海港城活動，我見到網上已有解釋，是因為商場已經向警方表態。」他認為無論是海港城或包圍稅務大樓的活動最後取消，都反映抗爭運動向健康方向發展，示威者不會盲目跟風，會思考行為的效果。