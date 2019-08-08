【逃犯條例】梁振英fb發炮質疑參與法律界遊行　張超雄：是舊相

法律界昨日（7日）發起兩個月來第二次的黑衣遊行，抗議律政司政治檢控，並要求成立獨立調查委員會，還原事件真相。同日，全國政協副主席、前特首梁振英在facebook上張貼一張遊行相，質疑立法會議員張超雄參與昨日的法律界黑衣遊行。張超雄在facebook反駁是舊相，暗批這是「fake news」（假新聞）。

梁振英昨日在facebook張貼一張相，從照片所見前方都是法律界人士，包括戴啟思、李柱銘、梁家傑等，張超雄處於相對較後位置，身穿黑衣。梁振英的照片刻意用紅筆，將張超雄圈別出來，只留言一句：「他是法律界嗎？」

梁振英貼文截圖，紅圈為張超雄↓

梁振英貼相質疑，張超雄參與8月7日的法律界遊行。記者翻查資料，前排何俊仁右方打黃領帶者為廖成利，而廖成利昨日出席法律界遊行時打深藍色領帶。

張超雄其後在fb反擊，指梁振英用的是舊相，自己昨日根本沒有參加法律界的遊行。

張又指，立法會議員出席任何界別的活動，都不會有問題的，因為他們可以出現為活動打氣、支持。

張超雄在facebook帖文加上hashtag「#點解呢排咁多fack news」。

下圖為張超雄反駁，指自己並沒有參與8月7日法律界遊行↓

張超雄指梁振英錯用舊相。

《香港01》翻查8月7日法律界遊行片段，發現昨日廖成利的領帶為藍色，與梁振英照片中黃色領帶並不相同。

法律界在6月6日亦曾發起過遊行，對比當日照片，梁振英fb展示的照片與當日出席者的衣着相似。張超雄接受查詢表示，他有出席6月6日的法律界遊行。