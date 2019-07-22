【元朗黑夜】眾志成員被毆至頭破血流　批政府輕描淡寫為「衝突」

香港眾志今日發聲明，有成員昨晚在元朗西鐵站，被10多名白衣人迎面衝前，不分說地以木棍和藤條持續施襲，圍毆至倒地。他現於公立醫院腦神經外科接受治療，頭部被木棍毆至破洞，頭頂及後腦受傷，耳背後亦有修口，背部、胸口、手指及手臂都被擊至多達15條紅痕，至今仍然佈滿瘀青。

阿源頭部被木棍毆至破洞，頭頂及後腦受傷。（香港眾志提供）

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眾志聲明指，成員「阿源」當時身穿黑色上衣，於元朗站範圍外，未有手持任何示威標語，卻被10多名白衣人迎面衝前，不分說地以木棍和藤條持續施襲，圍毆至倒地。阿源勉強設法爬向馬路逃走，當時沒有警察在場，幸得義載司機拯救方能離開。

現時阿源已於公立醫院腦神經外科接受治療，未知何時方可出院。他的頭部被木棍毆至破洞，頭頂傷口長達6cm，後腦傷口則長達3cm，兩個大傷口在送院期間均流血不止，而耳背後亦有1cm長的傷口不住滲血。阿源背部、胸口、手指及手臂都被擊至多達15條紅痕，至今仍然佈滿瘀青。

香港眾志強烈譴責暴徒無差別毆打市民，更要譴責政權暴行視若無睹，認為港府與警方整晚縱容暴行，如同置身事外，實在讓人極度憤慨。眾志又質疑政府聲明將元朗圍毆市民事件輕描淡寫為「衝突」，既不符事實真相，亦反映政權何等冷血和令人心寒，要求政府追緝群毆市民的暴徒。