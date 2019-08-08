【逃犯條例】警務處澄清：無內地人士增援　警察全是香港永久居民

8月5日罷工期間，有人拍攝到防暴警察之間的說話，疑似以普通話說：「同志們，這邊」，引起市民懷疑是否有內地人士協助警隊執法。 今日再有網上傳聞稱：「北京已秘密地為香港增援，他們大部份來自廣東，操廣東話，所以不易為人識破。」警務處今日（8日）澄清絕無此事。

法媒訪問學者報道 網上廣為流傳

網上傳聞指，法國報章《費加羅報》（Figaro）今天用了兩版報道香港示威。報道訪問了香港浸會大學高敬文教授（Jean-Pierre Cabestan），解釋香港政府修訂逃犯條例為何引發連場示威活動，表示修例對抗議者來說，是「中國加強控制和嚴重違反法治的象徵」。

這宗報道得到不少網民關注，據統計facebook已經有近1,000次分享，當中不乏一些影響力較大的專頁。

法國《費加羅報》訪問香港浸會大學高敬文教授（Jean-Pierre Cabestan），評論逃犯條例修訂事件。

報道中，高敬文稱「北京秘密地在廣東和鄰近省份調動人手增援人數約3萬的香港警隊，廣東人能廣東話，因此能裝扮成香港人。」

警方：警隊只聽命於警務處處長

警務處晚上發表新聞稿澄清，強調絕無此事，有關指控全屬捏造。

發言人強調，謠言只會引起社會混亂和紛爭。香港警察全是香港永久性居民，只聽命於香港警務處處長。

網上片段顯示，8月5日有防暴警察疑似向同袍以普通話呼喊「同志們，這邊」，引起網民關注。

官媒昨日發文稱 公安協助是「法律盲區」

昨日（7日）內地官媒《環球時報》刊載文章，稱內地公安協助和支援香港警隊執法是否可行，並無明文規定，「目前是一個法律盲區」。

文章引述微博傳出「港府終於向中央求救了，公安開始準備進入平暴」，同時強調香港《公安條例》第40條規定，行政長官可授權警務處處長委任特務警察。分析指，香港警務處處長可據此委託內地公安赴港協助執行任務。

文章稱此步驟有兩大前提，一是必須由港府出於香港自身需要而向內地提出請求；二是香港的治安管理權在香港，無論內地派不派強力支援，派出的是駐港部隊還是公安，內地方面始終將扮演協助的角色，最終的指揮權在港府。