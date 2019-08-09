【8.11東區遊行】傳黑社會襲黑衣人　民陣報案　指警方會跟進

有市民計劃8月11日在東區發起反修訂《逃犯條例》遊行，警方就維園至北角的遊行，以及在北角的集會發出反對通知書，而維園的集會則發不反對通知書。 民陣副召集人陳皓桓今日（9日）到北角警署報案，引述有消息指黑社會當日將在北角襲擊黑衣人。他稱警方表示將會跟進，但沒交代安排，他覺得市民不應因眼前危險而不所為，相反應直接面對恐懼，「愈多人就愈安全」。

陳皓桓（左）到北角警署報案，引述有消息指黑社會當日將在北角襲擊黑衣人。（彭毅詩攝）

陳皓桓上午約11時到北角警署報案，事後表示近日有消息流傳指8月11日東區遊行時，有900至1000名具社團或黑社會背景人士，準備在北角襲擊穿黑衣的人，昨天亦有傳媒報道指有白衣人稱當日會襲擊黑衣人，故他今天到北角警署報案。

他表示，昨天已致電警察公共關係科，獲告知已得悉事件。今天報案時，警員亦稱將會跟進，但沒有交代安排。陳皓桓認為，作為普通市民只應報案和提高警覺，若警方履行保護市民人身安全的職責，不應到今天亦不大規模拘捕及檢控在元朗等多地襲擊黑衣人的兇徒，令市民活在恐懼中。

陳皓桓覺得，市民不應因眼前危險而不所為，相反應直接面對恐懼，「愈多人就愈安全」。