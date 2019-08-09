【逃犯條例】林鄭見記者：今次經濟下行　比金融風暴、沙士嚴峻

特首林鄭月娥今日(9日)下午5時15分，將聯同財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華，以及商界代表，在行政長官辦公室地下大堂會見傳媒。 這是繼周一(5日)早上，林鄭聯同政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波於政府總部見記者後，相隔兩日再次會見傳媒。

問答環節

【17:46】

為何不接受成立調查委員會？

林鄭月娥：香港正在面對一系列問題，不只警方執法問題，亦包括民生問題，如醫療、交通等問題，現時應做對香港好的事，就是停止暴力，社會就可向前，然後解決深層次問題。

【17:39】

林鄭月娥：我已就施政報告會見不同界別，到10月發表報告時，可能已出現大的經濟逆轉、海嘯，所以報告中會採取大膽措施。風波令香港形象受損，所以也會提出大膽措施推廣香港。另外聽了很多學者說，今次的風波大部分源於民生問題，包括民生、醫療、老齡化，施政報告會照顧這些方面。

而對於成立一個針對警方工作的委員會，尤其是警方仍在執法，我是不認同，因已有法定監警會的機制，監警會主席梁定邦在本月可能會開會，處理被投訴個案，也會檢視相關事件，相信他會考慮是否延長檢討的事件日期，不只至7月2日。

違法者必會拘捕、檢控，而對於和平的示威者，知道大家有不滿，但不應對立地看香港的問題，開放式對話我也很願意做，希望得到和平遊行人士的諒解，停止隨時隨地、蔓延的示威。

【17:33】

施政報告有措施處理內憂外患？會派錢？一定無可能成立，或平息紛爭後可能可以成立獨立調查委員會？有方法平息紛爭？

林鄭月娥聯同陳茂波、邱騰華傍晚見記者。((盧翊銘攝)

【17:30】

中小企商會巢國明：中美貿易戰後，香港的出口企業面對出口問題，現在就面對本港內部問題，中小企反映生意跌30%，部分同事或已減薪，相信下去或會有倒閉潮出現，希望社會大眾同舟共濟。

零售業管理協會董事關百豪：面對的情況非常困難，風波令生意額大跌，7月生意額有高的單位數跌幅，8月預期會有一個高的雙位數跌幅，最擔心是造成骨牌效應，帶來就業問題，希望大家互相扶持，搞起經濟。

【17:27】

林鄭指出，政府進行了兩項工作，第一項是8月13日（下星期二）開始恢復行政會議，第二項工作是請財政司司長制度協助企業的紓困措施。

至於香港經濟情況，林鄭希望商界發揮同舟共濟精神，為租戶提供適切的支援。又表示，事件已影響本地消費，政府會聯同有關部門跟進，以提升社會正能量。

林鄭表示，現在政府所有精力、即時要做的目的，是要停止相當廣泛的暴力，令遊客卻步，削弱消費。到停止暴力之後，會有後多事項要做，無論是處理社會紛爭、深層次矛盾等，特首都有責任去處理，但目前最重要的是平息紛爭。

陳茂波表示，現時研究的措施是撑企業和保就業，因為這樣可令市民較有信心。而撑企業主要是中小企，一方面要減輕經營負擔，二方面是資金周轉支援，三方面是協助找尋生意。

【17:25】

香港經濟要走出困局，同樣地香港社會要在撕裂中復元，起點和基礎都是同一個，與會各代表都一致同意，就是必須要停止現時相當廣泛的暴力行為。她亦呼籲大家都不應該進行這些大規模、不定時、不定點的破壞行動，堵塞馬路，阻礙了很重要的公共運輸交通，以至其他重要的公共設施正常運作。

在這情況之下亦希望社會各界能夠放下分歧，減少對立，等大家可以開始讓香港社會不再受到傷害。

林鄭表示，她要向廣大市民真心再講以下說話。大家對於政府有不滿，但不等於可以縱容暴力，亦不等於和不忍心因為對政府有不滿而傷害香港。特區政府會繼續很小心、很誠真、很謙卑去聆聽各界意見，希望將日後工作做得更加好。

【17:21】

行政長官林鄭月娥聯同財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華，以及商界代表會見傳媒。林鄭月娥表示，今日主持了跨界別會議，本地商會、零售、金融、銀行共33位代表出席。她表示，希望與商界繼續交流，共同努力走出經濟困境。

林鄭指出，第一，與會代表對於近日情況，無論是政治爭拗和經濟逆轉都非常之擔心，而且大家都認為今次的影響將會是比較長的時間，為正因處於外憂內患的境地。外憂包括中美貿易摩擦，內患是近期持續兩個月的政治紛爭，近日有更多示威，更往往演變成暴力事件。

第一個訊息是：香港是不能夠亂，這相信是絕大部份的心聲，因為不想看到大家珍惜的香港變成這個樣子。

第二點，關於近日香港經濟情況和未來經濟的預測，相信短期不會消失，因為本身不是一個慣常的周期情逆轉。而且今次經濟下行很快，有人形容好似海嘯一樣來到。相對於往日處理過的沙士引來的經濟下行，以至金融風暴，恐怕今次情況是更加嚴峻。

林鄭月娥周三（左四）曾到天水圍天秀路公園視察。（資料圖片/網上圖片）

林鄭月娥周三（7日）以「快閃」形式「落區」，先後到灣仔會展、天水圍和大圍，其中從市民拍到片段可見，由食物及衞生局局長陳肇始等人陪同的林鄭在下午一時到訪大圍街市，其間與商戶交談和握手，亦有停下腳步，與一名貌似到街市買餸的中年女子交談，惟相關活動未有通知傳媒採訪。