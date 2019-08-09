【逃犯條例】率業界訴苦　鍾國斌促政府止蝕：錯過好多適當機會

自由黨立法會議員鍾國斌今日（9日）帶領多位業界代表，講述各行業因反修訂《逃犯條例》風波造成的經濟影響，促請各方停止暴力。 被問及是否因為政府回應過慢致今日局面，鍾國斌認為，政府遇到很多止蝕的機會，希望短期內政府採取止蝕的政策，「過往錯過了好多適當的機會，但當然未去到完全無可能去止蝕，我覺得還有機會」。

鍾國斌(左)與旅遊促進會總幹事崔定邦(中)。(彭毅詩攝)

鍾國斌預計香港進入衰退期，指近期出現的衝突令很多商店關門，而現時22國對香港發出遊旅警示，他預料旅客不來港的話，飲食、零售和運輸業會出現嚴重財政問題，很多企業資金鏈開始斷裂，有企業的生意額對比上月有幾十個百分點的跌幅。

香港中小企協會創會會長佘繼泉表示，有成員在深水埗高登和黃金電腦廣場從事電腦鎖售，十多間商店指生意額比上月以雙位數下跌，他提出，無論哪方都不要再使用暴力，若暴力持續，香港經濟定受很大衝擊，他透露，深水埗的腦場電腦節都因為修例風波停止舉辦。

旅遊促進會總幹事崔定邦指，根據旅議會數字，整體旅客人數下跌31%，他稱「明白社會上有很多不公義的地方，市民是有心聲想表達」，但港府和北京已聽到，他希望示威盡量用和平手法去表達訴求。

香港國際專業美容師協會會長潘佩芬指，最近兩個月，有些小型美容院生意額跌一半，有幾日更加零收入，員工未能賺取傭金。

佘繼泉指，深水埗高登和黃金電腦廣場從事電腦零售大跌。(彭毅詩攝)

至於回應示威者設立獨立調查委員會的訴求是否出路，鍾國斌認為，調查委員會是社會較有共識的訴求，但政府現時堅持不成立，港澳辦主任張曉明稱暴力停止後才成立。

被問及是否因為政府回應過慢致今日局面，鍾國斌認為，以生意角度，一遇到問題就會即時止蝕，例如裁員，政府亦遇到很多止蝕機會，希望短期內政府採取止蝕的政策，「過往錯過了好多適當的機會，但當然未去到完全無可能去止蝕，我覺得還有機會」。