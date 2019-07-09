【逃犯條例】鍾國斌認同張宇人辭行會回應社會訴求　稱並非迫宮

因應修訂《逃犯條例》風波的處理手法，自由黨榮譽主席田北俊等另外3名榮譽主席去信黨員，促請黨主席張宇人辭去行會成員職務，指不應將自由黨陷於與市民對立的位置。 自由黨黨魁鍾國斌今日（9日）在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，認同張宇人辭去行政會議成員，認為雖然未能起帶頭作用，但起碼向社會給予政府真的願意改變的訊息：「裡面宜家行會可能意見係唔夠全面嗎？唔夠廣泛或者一面倒、得一方聲音嗎？」

鍾國斌認同張宇人辭行會。（資料圖片／盧翊銘攝）

對於張宇人辭去行會成員的意義，鍾國斌表明繼續支持張宇人在自由黨內的工作，強調並非「迫宮」。不過他指如果政府甚麼都不願意改變，市民憑何相信政府：「又冇反應、又冇回應、又唔出現，咁你唯有就係你一個問責制嘅機構，係咪首先都係問下自己責先？咁如果我哋畀意見政府，政府完全唔聽或者冇反應或者畀意見之後冇回應，咁你入咗去做咩先？你入去有咩幫助？」

他續指，社會對政府的不滿政府的錯誤，行會亦有幫忙做決定，故最基本、簡單回應社會要求是改組行會。

田北俊等自由黨4名榮譽主席去信黨員，促請黨主席張宇人辭去行會成員職務。（資料圖片／盧翊銘攝）

至於田北俊指鍾國斌反對6月9日張宇人代自由黨出的支持修例聲明，鍾國斌解釋，自由黨管理層日常運作由4名立法會議員處理，但榮譽主席都會參與，故管理層以8人為主，出聲明當天確實沒有知會4位榮譽主席。他表示，對於聲明有保留，原因是事情仍未清楚，不要那麼快出聲明，亦認為要關注6月9日很多市民參加遊行的原因。

他認為，修例細節無人關注，條例事實上亦沒太大影響力，社會是不滿政府處理方法、特首回應的態度。鐘國斌擔心如果每星期都有遊行示威，在本港經濟下行的情況下，出口業「得返半條命」，只能靠旅遊業和本土消費。假若國際傳媒每周告訴全世界香港十分混亂，他認為本港旅遊業將受打擊，另飲食業和零售業亦受牽連，若不再處理好修例風波，香港將「冇運行」。