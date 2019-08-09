【逃犯條例】唐英年稱願獻身組平台　促成林鄭與示威者對話

反修例示威浪潮持續，建制團體「守護香港大聯盟」聯同人大常委譚耀忠、政協常委唐英年等幾十人召開記者會，呼籲反修例示威者停止暴力衝擊、止暴制亂，讓香港儘快恢復社會秩序。 唐英年表示，他願意獻身籌組平台，擔任主持讓示威者代表和特首林鄭月娥公開對話，前題是雙方都要以「真面目」示人。至於應否成立獨立調查委員會調查修例風波，唐則稱「今天不支持，將來可以討論」，同時認為目前不需要出動解放軍。

「守護香港大聯盟」聯同人大常委譚耀忠、政協常委唐英年等幾十人召開記者會，呼籲反修例示威者停止暴力衝擊。（高仲明攝）

鑑於反修例不合作運動持續，建制團體「守護香港大聯盟」聯同人大常委譚耀忠、政協常委唐英年等幾50名人大政協代表召開記者會，呼籲示威者停止暴力衝擊，讓香港回復平靜。

指暴力發展下去 定會摧毀香港法治

唐英年表示， 過去兩個月的反修例示威發展令他感到愈來愈憂慮，形容這已經不是他熟悉的香港。暴力衝擊有違香港的核心價值，若持續下去，一定會摧毀香港的法治，令香港走上不歸路。

政協常委唐英年認為，現時情況未至於要中央出動解放軍維持秩序。（高仲明攝）

唐：非顏色革命 而是一場暴亂

唐英年說，目前示威者的行為並非「顏色革命」，而是一場「暴亂」，惟未至於要中央出動解放軍維持秩序。 而他願意「獻身」，籌組平台讓特首和示威者作公開對話，但前提是示威者代表不能蒙面示人。被問到林鄭會否願意出席，唐就指「林鄭應該不會覺得我是害她」，若示威者願意，他會向特首發出邀請。

至於警方有否濫權，唐英年就指出，法律面前人人平等，過往亦有警員被檢控和定罪的案例，相信監警會可以獨立、嚴肅跟進。

黃英豪撐修例大聯盟黃英豪表示，明日會發起全民撐警日。（高仲明攝）

黃英豪明發起「我是護旗手」活動

撐修例大聯盟黃英豪表示，明日會發起全民撐警日，到中區和觀塘等警署支持警察。針對有示威者污衊國旗，他也會發起「我是護旗手」活動 ，訂了逾千面國旗派發，呼籲市民用合法方式懸掛國旗，提升香港正能量。

此外，的士司機從業員總會會長黃一峰批評，反修例暴徒不理香港人生死，毒害香港，形容蒙面人與中東恐怖分子無異，時代革命就是「革香港人的命」，又引數據指的士司機收入因此減少四成 ，逾萬家庭受影響。