【逃犯條例】草案現憲報法案索引　政府重申修例工作已完全停止

《逃犯條例》修訂爭議持續多時仍未平息，林鄭月娥在7月9日以「壽終正寢」、「The bill is dead」形容《逃犯條例》修訂工作，不過根據今天（9日）憲報刊登的政府法案列表索引，截至7月31日，《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》仍在列表之上。 政府新聞處晚上回應傳媒查詢時指，有關憲報刊載的是特區政府今年曾經首讀的條例草案的第一次刊憲日期。政府已經多次明確宣布有關修訂《逃犯條例》的一切工作已完全停止。

今期憲報的第3號法律副刊刊出政府法案列表2019，截至7月30日，《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》仍在列表之上。

今期憲報的第3號法律副刊刊出政府法案列表2019，截至7月31日，《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》仍在列表之上。草案仍在列表上出現。《香港01》就此事件向特首辦查詢。

根據《議事規則》64條，負責某法案的議員或官員，可在立法會開始就該法案進行二讀或三讀的程序時，宣布撤回或押後處理該法案，並沒有「暫緩」和「壽終正寢」的說法。

自「6.9」大遊至今，林鄭一直拒絕撤回條例草案。6月15日，林鄭宣布決定暫緩修例工作。6月16日，林鄭則以「已停止」形容修例工作，「考慮到社會有強烈不同的意見，政府已停止立法會大會對修訂《逃犯條例》的工作。」

至6月21日，政府發新聞稿，重申政府已「完全停止」《逃犯條例》的修訂工作，本屆立法會會期明年7月結束，條例草案屆時將「自動失效」。至7月9日，林鄭以「壽終正寢」和「The bill is dead」形容修例工作。

而在8月5日，林鄭指出在6月15日已將條例暫緩，修例的修訂工作已經完全停止，亦不會再啟動，強調「這已經是一個很徹底就這件事」。

林鄭月娥今天與商界見記者。（盧翊銘攝）

林鄭回應修例全紀錄