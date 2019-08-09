【逃犯條例】林鄭指經濟下行如海嘯　民主派批林鄭無反思過錯

《逃犯條例》修訂至今仍未平息，特首林鄭月娥今日（9日）下午與財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華，及商界代表會見記者會。林鄭指是次經濟下行速度很快，猶如海嘯一樣來到，相對沙士、金融風暴的情況更加嚴峻。她又指香港經濟要走出困局，同樣地香港社會要在撕裂中復元，認為必須停止現時相當廣泛的暴力行為，呼籲市民不應進行這些大規模、不定時、不定點的破壞行動。 民主派隨即回應林鄭月娥的說法，民主派會議召集人毛孟靜批評，林鄭對警方對市民使用的暴力視而不見，令市民非常不公道，又批評林鄭「以為自己無做錯」。她強調政治發展必須與經濟發展兼行，不能只顧「發大財」而忽略政治層面訴求。

林鄭月娥今天與商界見記者。（盧翊銘攝）

毛孟靜指，林鄭試圖以經濟數字和議題蓋過政治訴求，她指做法可能短期內會有成效，但縱觀人類歷史，政治發展必須與經濟發展兼行，不能只顧「發大財」而忽略政治層面訴求。

她批評林鄭沒有反思自己的錯處，又對警方對市民使用的暴力視而不見。至於林鄭指要重開行會，她直言做法令香港人失笑，反指林鄭應對機會聆聽年輕人訴求。對於林鄭稱重視法治，毛孟靜批評林鄭說法荒謬，指警方近期濫捕，「話拉你就拉你」，刻意製造，「你同我講法治精神？荒謬！」

街工梁耀忠批評林鄭「零聽」民意，完全沒有聆聽市民訴求，又指林鄭稱虛心聆聽，亦只是假意聆聽。她提到有傳明天再有白衣人到荃灣發動襲擊。本身是葵青區議員的梁耀忠指，當區議員已向警方表達密法，警方回應稱會密切關注情況，但相信即使屆時無襲擊發生，很多商戶亦會關門，直指造成這些經濟和民生問題，林鄭需負最大責任，「（林鄭）無做任何嘢令市民有信心喺社區正常生活。」

工黨張超雄批評，出現經濟、民生問題，正正緣於林鄭的施政失誤，令警權過大，因此作出極大民怨民憤，他呼籲林鄭與示威者正面溝通，不要「自己友圍威喂」，建議她在連登討論者開設帳戶，「同巴打、絲打傾吓計，開放少少。」