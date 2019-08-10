【逃犯條例】公務員團體昨見林鄭　憂調查委員會致公務員被控

特首林鄭月娥昨日（9日）除會見商界代表，亦有會見「三大四小」公務員團體。有公務員團體提出成立獨立調查委員會，讓示威者就逃犯條例有「下台階」，惟大部分公務員團體反對，有團體擔心南丫海難後成立的獨立調查委員會，最終有公務員被控，現時若成立委員會，「查唔到市民打人，只會查警察」。

公務員工會聯合會主席唐麗娥（前排右四）回應《香港01》查詢時指，林鄭於開場發言時指，公務員現時應堅守崗位、團結一致、「撐警察」，「如果冇警察執法，香港會好亂」。（香港文書職系公務員總會）

晤「三大四小」公務員團體 林鄭籲撐警察

林鄭月娥昨傍晚與「三大四小」公務員團體會面一個多小時，「三大」為3個中央評議會，即高級公務員評議會、第一標準薪級公務員評議會和紀律部隊評議會，而「四小」即公務員總工會、政府人員協會、公務員工會聯合會和紀律部隊人員總工會，其中「一大」的警察評議會，因林鄭早前已與它會面，故未有出席會議。公務員事務局局長羅智光及特首辦主任陳國基亦在場。

公務員工會聯合會主席唐麗娥回應《香港01》查詢時指，林鄭於開場發言時指，公務員現時應堅守崗位、團結一致、「撐警察」，「如果冇警察執法，香港會好亂」。她在會上提出應成立獨立調查委員會，讓示威者就逃犯條例有「下台階」及令事件降溫，惟有不少公務員團體表明不贊成，認為成立委員會非常複雜，「南丫（海難）事件查出同事好慘」，若成立的話只會針對公務員，「要查只會查警察、查唔到打人市民」。

資料顯示，南丫海難獨立調查委員會後，時任海事處助理處長（航運政策）蘇平治及高級驗船督察黃鑑清，分別被控公職人員行為失當罪及在海難調查委員會聆訊中作假證供，分別被判囚16個月及15個月。

高級公務員協會主席黃孔樂同指，林鄭於會上強調公務員應團結，感謝公務員緊守崗位，不偏不椅工作。（資料圖片）

唐麗娥：警員鬧司長 致使公務員展示證件維護張建宗

另外，唐麗娥表示，本來公務員不會就逃犯條例公開發聲，惟經歷7.21元朗白衣人無差別襲擊市民，以及政務司司長張建宗就元朗襲擊向市民道歉後，反遭警察工會批評，令不少公務員發聲，「公務員擔心人身安全不獲保障……本來覺得（張建宗道歉）可以告一段落，（警方）鬧司長好大打擊，司長係我哋阿頭，應獲尊敬，但現在被講法律的警察鬧，怎能容許鬧上司？」，故此不少公務員展示證件維護張建宗。

她又指，會上有人引述，有醫院護士不會治療警察，林鄭指不應該違反專業，著醫管局向護士說明情況，惟唐麗娥即反問在元朗襲擊及其他事件上，「點解警察有啲人拉，有啲唔拉」，又稱有紀律部隊代表在會上亦認為警察工作有所不足，但「現階段」不應予以追究，應團結一致。

高級公務員協會主席黃孔樂同指，林鄭於會上強調公務員應團結，感謝公務員緊守崗位，不偏不椅工作。他指會上曾探討獨立調查委員會，但大部分團體認為最終只會調查公務員執行職務，「變咗針對公務員」，令警方首當其衝，解決不了所有問題。他提出不少較為年輕的公務員對政府及政策有其看法，建議主動安排年輕公務員與決策官員對話，以加強溝通及了解政府想法。

他又提出擔心，現時不少政策難以推展，引述林鄭將於下周重開行政會議，會探討有哪些未有太大爭議的項目推進，如基建、房屋等。他們亦會與其界別的專業團體聯繫。

公務員事務局發言人稱，林鄭月娥昨日與一些公務員團體代表會面，就公務員關心的事宜交換意見。