【逃犯條例】林鄭：香港正處外憂內患　籲珍惜香港者維護美好的家

社會因逃犯條例觸發的抗議行動不絕，今日便有港島東及深水埗遊行。行政長官林鄭月娥今早到新田軍營出席香港大學生軍事生活體驗營結業禮，她致辭時提到，目前香港正處外憂內患，經濟下行風險大，每位珍惜香港、熱愛和平的人都應齊心一致，為維護美好的家努力。

這兩個月的抗議示威浪潮被認為由年輕人做主力，林鄭月娥在致辭中強調，本屆特區政府非常重視青少年培育，她和政府團隊，未來會更耐心接觸不同階層的青少年，聆聽他們的心聲，亦希望青年人為建設美好的香港而努力。



另外，行政長官辦公室今早（11日）公布，特首林鄭月娥明日上午將前往澳門，出席粵港澳大灣區發展建設的文化使命國際論壇開幕式。政制及內地事務局局長聶德權和行政長官辦公室主任陳國基亦將會隨行，林鄭同日下午返港。

澳門政策研究和區域發展局的新聞稿顯示，粵港澳大灣區發展建設的文化使命國際論壇將於8月12日和13日一連兩天假澳門君悅酒店舉行，來自10多個國家、地區和澳門的專家學者，在文化研究方面有顯著成就、有代表性、影響力的學者會於會上發言；國家相關部委、廣東省、香港特別行政區政府相關官員，以及各地嘉賓等亦受邀出席。

反修例運動持續，林鄭月娥連月來鮮有出席公開活動，近日落區視察和出席活動，都是新聞處事後發稿的方式處理。新聞處對上一次發採訪通知公布林鄭出席活動，已是個多月前的七一慶祝活動採訪安排。